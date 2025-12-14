子どものスクリーンタイムが「1日6時間」でびっくり！月20GBでは足りない？大容量無制限プランを安く利用するには？

1日6時間のスマホ利用でデータ通信量はどれくらい？

まずは、スマホを1日6時間使う場合、実際どのくらいの通信量を消費しているかを確認しましょう。使い方によって通信量は大きく異なりますが、表1のような目安があります。

表1

利用内容 1時間あたりの通信量（目安） 1日6時間 × 30日 の合計通信量 YouTube（中画質） 約500MB 約90GB TikTok・Instagram 約300MB 約54GB 音楽ストリーミング（Spotify等） 約100MB 約18GB Web・LINE・ニュースなど 約30MB 約5GB～6GB

このように、動画やSNSを中心に使っている場合、月に50GB～90GB程度は使ってしまう可能性があります。 1日6時間のスクリーンタイムがある方にとって、月20GBでは確かに不足してしまう利用スタイルといえるでしょう。



「大容量・無制限プラン」はどう選べば安く抑えられる？

通信量が増えてくると、次に気になるのは「費用」。大手キャリアの無制限プランは安心ですが、月7000円～9000円と高額なことも多いため、格安SIMの活用が検討されます。

表2に、代表的な「大容量・無制限系」の通信プランを比較してみましょう。

表2

プラン名 月額料金（税込） 容量 通信速度制限の有無（注意点） ドコモ ahamo大盛り 4950円 100GB 速度制限なし（超過で1Mbps） 楽天モバイル 最大3278円 実質無制限 一部エリアは5GB超で1Mbps mineo パケット放題Plus 2200円 無制限（1.5Mbps） 通信速度はやや低速（動画視聴可） povo（トッピング制） 2700円（20GB） 追加で60GB＝6490円 無制限はなし・必要分を都度購入

ポイントは、高速通信が本当に必要かどうかを見極めることです。YouTubeを中画質で見る程度であれば、1.5Mbps程度の速度でも問題ないため、mineoなどの低速無制限プランがコスパ面で有利といえます。



子どもの使いすぎを防ぐためにも「ギガ管理」機能を活用しよう

無制限プランを使えば通信量の心配は減りますが、使いすぎ＝スマホ依存のリスクが高まる可能性もあります。そうした場合には、「ギガの利用状況」や「アプリごとの使用時間」が確認できるスマホの管理機能やアプリを活用しましょう。

代表的な機能は下記のとおりです。



・iPhone：「スクリーンタイム」でアプリ別の使用時間・通信量が可視化

・Android：「Digital Wellbeing」で使用状況を制限・通知

・各キャリアアプリ：「データ通信量の上限設定」が可能

「データが足りないからイライラする」前に、自分の使い方を見直す習慣をつけることも、子どもにとって重要な金銭・時間教育になります。



まとめ

スマホのスクリーンタイムが1日6時間を超えている場合、月20GBでは足りなくなるケースが非常に多いです。動画やSNS中心の使い方であれば、最低でも50GB以上の容量が必要になることもあります。

ただし、通信費を抑えながら使い放題を実現したい場合は、格安SIMの無制限プランや1.5Mbps制限プランの活用が有効です。利用目的に応じて、速度の優先度とコストを天秤にかけて検討することで、最適な選択ができるはずです。

また、通信量とともにスマホの使用時間の管理も忘れずに。家庭内でルールをつくり、親子で話し合いながらスマートにスマホを活用しましょう。

