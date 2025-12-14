マイホームを賢くお得に買うには何に気を付ければいいのか。ファイナンシャルプランナーの松田聡子さんは「お得に住宅を買う手段の一つが住宅ローン減税だが、減税の恩恵を受けるためには、中でも省エネ基準はしっかりと確認したほうがいい」という――。

■住宅ローン減税を受けるための条件

住宅ローン減税は、マイホーム取得を後押しするための減税制度です。基本的な仕組みは、住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築した場合に、年末時点の住宅ローン残高の最大0.7％を所得税から控除するというものです。ただし、控除される税額は、実際に納めた所得税・住民税が上限です。納税額を超えて還付されることはありません。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除されます。

控除期間は、新築住宅や買取再販住宅の場合は原則13年間、既存住宅（中古住宅）の場合は10年間です。控除対象となるローン残高の上限は、住宅の種類や世帯条件によって異なります。

住宅ローン減税を受けるには、まず対象の住宅が一定水準の環境性能を持ち、床面積が50平方メートル以上（一定の条件下では40平方メートル以上）でなければなりません。中古住宅の場合、1982年以後に建築された住宅であるか、もしくは現行の耐震基準を満たしている必要があります。

その他の条件には、自身が住むための家で、住宅ローンの返済期間が10年以上あることが求められます。また、控除を受ける人の年間の合計所得金額が2000万円以下であることも要件です。

手続きについては、住宅ローン減税を初めて受ける年は確定申告が必要です。会社員の場合、2年目以降は年末調整で手続きができるため、初年度の確定申告さえ済ませれば、その後の手続きは比較的かんたんになります。

■多く借りるほど「逆ざや」で得できるが…

住宅ローン減税は、年末時点の住宅ローン残高の0.7％を所得税から控除する制度です。そのため、適用金利が低い場合には、支払利息より控除額が多くなる逆ざやが発生するケースがあります。たとえば、3000万円を金利0.4％で借りた場合の年間利息は約12万円ですが、控除額は21万円となり、実質的に9万円の利益が生まれることになるのです。

このような状況から、「多く借りるほど得になる」と考える人もいました。たしかに、借入額が多いと住宅ローン減税の恩恵を受けられる金額が増える可能性はあります。しかし同時に、返済負担や家計リスクが高まることを忘れてはいけません。毎月の返済額が増えれば、家計の自由度は下がり、将来の収入減少や支出増加に対する備えが薄くなってしまいます。

まず理解しておきたいのは、住宅ローン減税には上限がある点です。控除対象となる借入限度額は住宅の種類によって決まっており、この限度額を超えた借入分については、借入額を増やしても控除額は増えません。

また、住宅ローン減税は所得税から控除する制度のため、もともと納税額が少ない人にはメリットが限定的です。

さらに重要なのは、変動金利型を選んだ場合の金利上昇リスクです。最初は逆ざやでも、適用金利が0.7％を超えてくると支払利息のほうが控除額を上回るようになります。借入額を増やしていると、その影響はより深刻になるでしょう。

■「省エネ基準適合」が住宅ローン減税に必須に

住宅ローン減税に大きな変化が起きています。2024年からは省エネ基準に適合した住宅のみが住宅ローン減税の対象となり、2025年4月からはすべての新築住宅に「省エネ基準適合」が義務化されています。なお、省エネ基準は段階的に強化されており、今後さらに高い水準が求められる見込みです。

この変更の背景には、国が住宅の省エネ化を強力に推進したいという政策目標があります。脱炭素社会の実現に向けて、住宅分野でも環境負荷の軽減が求められており、住宅ローン減税という税制優遇制度を通じて省エネ住宅の普及を促進しているのです。

ただし、2024年・2025年については例外的な適用条件があり、2023年12月31日以前に建築確認を受けた住宅や、2024年6月30日以前に建築された住宅は住宅ローン減税の対象となります。この場合、借入限度額は2000万円、控除期間は10年に制限されます。

省エネ基準に適合した住宅は、その性能レベルに応じて借入限度額（住宅ローン減税の対象となるローンの年末残高の上限）が決まります。また、2025年入居については、子育て夫婦世帯・若者夫婦世帯の優遇（借入限度額の拡大）があります。

申請時には、住宅省エネルギー性能証明書などの省エネ性能を証明する書類の提出が必須です。そのため、建築会社や不動産会社に対して、必ず省エネ基準適合の確認をするようにしましょう。

■省エネ基準に適合していない住宅を買わないほうがいい理由

省エネ基準に適合していない住宅は物件価格が安い場合が多いため、お得に感じるかもしれません。しかし、長期的に考えると避けたほうがいい選択肢といえます。なぜなら、目先の安さに惑わされると、将来的に大きな損失を被る可能性が高いからです。

最も大きな問題は、住宅ローン減税の適用対象外となる点です。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で、省エネ基準に適合していない場合、原則として住宅ローン減税を受けられません。さらに、2025年4月からはそもそも新築できなくなるため、将来的にはこうした住宅は市場から姿を消すことになります。

光熱費の負担が重くなることも深刻な問題です。断熱性能が低い住宅では冷暖房効率が悪く、エネルギーコストが高くなってしまいます。近年のエネルギー価格上昇を考えると、この差は年間数十万円に及ぶ場合もあり、住宅ローンの返済期間中に家計にダメージを与えるでしょう。

快適性や健康面で劣る点も見逃せません。断熱性能が不十分な住宅では、室内の温度差が大きくなり、ヒートショックのリスクが高まります。

さらに深刻なのは、資産価値低下のリスクです。省エネ基準が義務化される中で、基準に適合していない住宅の市場価値は今後大幅に下がると考えられます。特に中古住宅市場では、省エネ基準に適合していない物件が多く流通しているため、購入時には十分な注意が必要です。

■省エネ住宅の購入で13年間で409万円の還付

住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準を満たす住宅を取得する必要がありますが、じつは省エネ住宅にはさまざまな種類があります。国が省エネ住宅の普及を推進しているため、住宅ローン減税だけでなく、補助金制度や【フラット35】の金利引き下げにおいても、それぞれの省エネ基準が設けられているのです。

住宅ローン減税で対象となる省エネ住宅には、省エネ基準適合住宅、ZEH水準省エネ住宅、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の4種類があります。また、国の住宅取得の補助金「子育てグリーン住宅支援事業」も、ZEH水準住宅などの省エネ住宅が対象です。

たとえば、住宅ローン減税と子育てグリーン住宅支援事業のZEH水準住宅の基準に該当する住宅を取得し、各制度のその他の適用要件を満たしていたとしましょう。この場合、住宅取得時に最大60万円の補助金を受けられ、住宅ローン減税では13年間で最大409.5万円の還付が受けられます。

なお、国の住宅における省エネ水準は、段階的に強化されることが決まっています。2030年には省エネ住宅の基準の最低ラインが、現在のZEH水準に引き上げられる予定です。また、2027年4月にZEHは「GX ZEH」となり、求められる省エネ基準もより高くなります。

そのため、今後は住宅の取得にかかる費用が上昇する傾向にあると考えておきましょう。新基準の導入に伴い、補助金も見直される見通しです。住宅ローン減税の条件も変更される可能性があるため、最新情報を確認するようにしましょう。

