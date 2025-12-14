TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の最終回が12月14日（日）に放送される。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。

主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストが名を連ねる。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。

『ザ・ロイヤルファミリー』第10話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。

だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。

その一方で、展之（中川大志）のソーパーフェクトが圧倒的な快進撃を続けていた。クラシック三冠を制し、まさに“時代の覇者”として、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。

それぞれの想いを胸にチームロイヤルは決起集会を開き、結束を確かめ合う。その場で耕一は静かに、しかし揺るぎない覚悟を口にする･･･。

耕造（佐藤浩市）と出会い、G1制覇を夢見て歩み始めた栗須。

数え切れぬ挫折の先に、ついに──運命の扉が開く！