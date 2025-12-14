秋田の新興企業がトランプと蜜月の「キラーロボット」生産企業と手を組む…〈日本に本格進出〉33歳若手実業家の「野望」

日本の防衛政策の強化を掲げる高市早苗政権の誕生を誰よりも待ち望んでいたのが、この人かもしれない──。人工知能（AI）を活用した軍事用ドローンや、無人潜水艦などを製造する米国の防衛テクノロジー企業「アンドゥリル・インダストリーズ」を率いる33歳の若手起業家、パルマー・ラッキー氏だ。同氏は12月3日、東京都内で会見を開き、日本への本格進出を発表した。

防衛産業をテクノロジーで変えたい

「自分は一発屋ではないことを証明したかった」と話す同氏はその後、同じく2016年の大統領選でトランプを支持した「シリコンバレーの異端児」である著名投資家、ピーター・ティールの支援を受けてアンドゥリルを創業した。その背景には、「米国の古びた防衛産業をテクノロジーの力で変えたい」という思いがあった。米国の防衛産業は長年、ロッキード・マーティンやボーイング、レイセオンといった巨大軍需企業に支配されてきたが、こうした防衛請負企業が主流を占める構造のなかでイノベーションが停滞していた。

「テスラのほうが米軍のどの航空機よりも優れたAIを持ち、ルンバのほうが国防総省の大半の兵器システムより高い自律性を持っている」と、ラッキー氏は主張する。そのため、ペンタゴンの契約を待つのではなく、軍が欲しがると思う武器や監視システムのニーズを先取りして、自らの資金でそれを開発する道に進んだ。その思想の背景には、「AIを用いた自律型兵器は、最終的に敵を近寄らせないことで平和を促進する」という考えがある。

「私の立場は、米国は世界中の同盟国やパートナーを武装させ、誰も踏みつけたくない、誰も噛みつきたくない“トゲだらけのヤマアラシ”にすべきだというものだ」とラッキー氏は今年5月の米CBSの看板報道番組「60ミニッツ」で語った。

アンドゥリルのシステムは、すでに米軍やウクライナ戦争で使用されており、今年の年末までに世界で60億ドル超の政府契約を獲得する見通しという。同社が開発した低コストかつ回収可能なモジュール式の垂直離着陸型自律ドローンの「ロードランナーM」は、潜在的な敵機による危険を察知すると離陸し、ほぼ音速に近い最大時速1100キロで飛行し、攻撃できる。標的を見つけられなかった場合は、ネストと呼ばれる発射台に帰還し、再使用できる仕組みだ。

この兵器は、「日本や台湾のような、領空侵犯が相次ぐ地域における空軍等のストレスを軽減できる可能性がある」と、米フォーブスは報じていた。

またアンドゥリルは、兵士が戦闘中に360度を見渡せるヘッドセットや、敵システムを妨害してドローンのスウォーム（群体）を無力化できる電磁戦システムも開発している。ラッキー氏によると、これらの兵器は同社の「Lattice（ラティス）」と呼ばれるAIプラットフォームと連携して動作し、多様な情報源からのデータを分析し、人間を上回るスピードで対応が可能という。アンドゥリルと住商エアロシステムズは2024年7月、海上自衛隊がこのLatticeをどのように活用できるかを実証するための契約を締結したと発表した。

日本法人の立ち上げにあたりアンドゥリルは、30年以上の米海軍勤務経験を持ち、レイセオンや米ミサイル防衛局（MDA）の上級顧問を務めたパトリック・ホーレン氏を代表に起用したと発表した。同社はまた、ドローンや電気自動車（EV）向けの高性能モーターで知られる秋田県拠点のベンチャー企業、アスターとの協業を発表し、「日本国内の産業基盤を活かした安定供給体制の構築や、グローバル防衛産業におけるサプライチェーン強化への貢献」を目指すとしている。

AI兵器で米国人の犠牲を軽減

トランプ大統領は10月、高市政権の発足直後の日本を訪れ、28日午前の首相との初会談で日米関係の新たな「黄金時代」を示す文書に署名した。その日の夜に駐日米大使公邸で開いた夕食会には、アップルのティム・クック氏やセールスフォースのマーク・ベニオフ氏ら米国の大物財界人に混じって、アンドゥリルのラッキー氏が招かれていたとブルームバーグは報じた。

米国の国防費は年間8500億ドル（約132兆円）規模に達しており、調査会社のPitchBook（ピッチブック）によると、今年の世界の防衛関連セクターへの投資額は480億ドルを超えたとされる。そんな中、今年6月に25億ドル（約3900億円）を調達したアンドゥリルは、トランプ政権との親密さでも際立っている。しかし、ラッキー氏を筆頭とする防衛テックの若手起業家たちには、批判の声も上がっている。

英紙ガーディアンは3月の記事で、ロンドン大学クイーン・メアリー校のエルケ・シュワルツ教授の見方を紹介した。同教授は、新興企業の技術で防衛分野が刷新されること自体は有益だとしつつも、ハイリスク・ハイリターンを前提とするベンチャーキャピタル（VC）が主導する巨額の資金調達が、急成長への過剰な期待を生み、製品が誇大に宣伝されがちになると指摘した。また、こうした低コストの技術を大量に購入した米国と同盟国の間で、それらを「実戦で使用してみたくなる心理」が働くとも語った。

また、ロイターは10月の記事で、映画『ターミネーター』の一場面を思わせるAI搭載マシンガンを開発した起業家が、創業からわずか2年で、トランプの側近が立ち上げたVCを含む投資家から4000万ドルを調達したことを報じた。かつては消費者向けアプリを作っていたこの起業家は、「戦争は嫌いだ。でも戦争はどうせ起きる。だったら、いずれ誰かがこの製品をつくることになる」と語った。

ラッキー氏は、米軍が他国へ出動するべきだとは考えていない。その代わり、米国製の兵器や軍用システムを同盟国に届けたいと語っている。アンドゥリルは、既に人間のパイロットが搭乗しないAIが操縦を行う無人戦闘機の開発にも着手しているが、こうしたAI兵器は「米国人の犠牲を大幅に減らせる」と同氏は述べている。

国連のグレーテス事務総長は、5月のビデオメッセージで人間の制御なしに人命を奪う力と裁量を持つ機械は、「政治的に受け入れられず、道徳的に忌まわしく、国際法によって禁止されるべきだ」と語った。また、国際団体のなかには、致死性自律兵器を「キラー・ロボット」と表現するものもある。

この件についてCBSのインタビューで問われたラッキー氏は、「この手の議論ではいつも、『じゃあ、NATOは水鉄砲やパチンコで武装すべきだと思いますか？』と返している」と語った。自律型兵器が恐ろしいと感じる人がいる一方で、自身は「知能をまったく持たない兵器のほうがよほど恐ろしい」とも主張した。

「満員のスクールバスとロシアの戦車を区別できない地雷を作ることに、道義的な正当性はない」とラッキー氏は言う。さらに、AIが暴走した場合に何が起きるのかを懸念する声に対しては、「注意すべき問題だとは思う」とした上で、「もっと怖いものが他にある」と反論した。

「私は、AIが人類を滅ぼそうと決めることよりも、悪意ある人間がありふれた技術を使うことのほうが、よほど心配だ」。そう語るラッキー氏を前に、CBSの女性記者は静かにうなずくのみだった。

