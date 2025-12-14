バルセロナに続きソシエダにも巨額未払い…！没落した〈安田財閥の子孫〉が再婚した「超有名企業の令嬢」

前編記事『【独自】「バルセロナ契約金騒動」を起こした“安田財閥の子孫”にまたトラブル発覚…！「スポンサー料24億円未払い」でスペイン超名門チームが激怒』からつづく。

自宅も差し押さえられて…

「あの家の人は、とにかくいい加減なんですよ」

久保建英が所属するスペインの名門レアル・ソシエダへの巨額未払いが報じられた株式会社ヤスダグループCEOの安田慶祐氏（43歳）。2025年7月のバルセロナの日本ツアーでも未払いトラブルを起こしていた安田氏が生まれ育った鎌倉を訪れると、安田家を知る住民Aさんはこう呆れた。

〈安田財閥の創始者安田善次郎の子孫として、鎌倉に生まれる〉

安田氏は自身のプロフィールをこう紹介していたが、地元での認識は「没落した一族」で定着しているという。

「所有していた土地は次々と人手に渡り、慶祐くんが育った家だけが残った。慶祐くんのお母さんは一族の長女。個性的でバイタリティがある一方、ルーズなところがあり、マンションの家賃を滞納して追い出され、実家に戻ってきたこともありました。安田家の前に家財道具が置きっぱなしになっており、近所でも話題になったものです。

慶祐くんのお母さんはプライドの高い方で『私の名前は善次郎からもらった』と自慢していたけど、外国人と再婚すると突如、ヤスダ・ヨーコを名乗り出した。オノ・ヨーコを意識したんでしょうかね。結局、最後に残った自宅も差し押さえられ、現在は淡路島にいるそうです」（Aさん）

高校からハワイへ渡り、フラダンサーに

一方、慶祐氏はプロサッカー選手を目指していたが、怪我で断念。高校からハワイへ渡り、現地でフラダンスを学んで帰国。フラダンスのダンサー兼講師を務めながら、母が設立した会社「ヤスダインターナショナル」を手伝い、ハワイの歌手を招いたコンサートなど手がけていた。

「『儲けの嗅覚』と『人たらし』の才能がありました。スケールの大きな話をよくしていて、大物と対峙しても物怖じせず、相手の懐に入るのが得意。見た目も爽やかで人をひきつけました。

ただ、金銭面はルーズなところがあり、支払い遅延や未払いなどのトラブルを抱え、訴訟になっていました。そこで心機一転、2023年にヤスダグループを設立し、悲願だったサッカービジネスに参入したのです」（安田氏の知人）

ヤスダグループを設立した時期には私生活でも大きな変化をあったという。

「2023年の3月に人材大手パソナグループの南部靖之氏のお嬢さんと結婚しました。じつは二度目です。

フラダンスを通じて知り合ったシングルマザーと結婚し、家族をテーマにしたドキュメンタリー映画『うまれる ずっと、いっしょ。』に出演したこともありました。うまくいっていると思っていたので、いつの間にか離婚していたことには驚きました。

夢だったサッカービジネスを手がけて成功し、六本木の高級マンションに住んでいると聞いていましたが、まさかこんなことになるとは。根が悪い人ではないので残念です」（同前）

本人は行方知れず

フラダンスを通じて結婚した元妻は取材に対し、困惑した様子で「巻き込まれたくないので、すみません」と話すのみだった。

バルセロナへの未払い、楽天グループによる巨額の肩代わり、そして今回のレアル・ソシエダへの24億円とも報じられる債務。これだけの騒動を引き起こしながら、安田氏は声明を出すこともなく、行方知れずになっている。会社も電話がつながらない状態だ。

ヤスダグループの公式サイトには「子供が夢を持つきっかけを創出する」「将来日本をグローバルな視点でリードしていく人材の育成を目指します」という美辞麗句が踊る。

だが、現実には日本サッカー界の信用を失墜しかねない事態を招いてしまった。草葉の陰の安田善次郎は子孫の振る舞いをどう見ているだろうか。

