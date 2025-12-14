谷川俊太郎の「わらべうた」はなぜこんなに自由なのか…？才能を育てた「北軽井沢」の景色がもたらしたもの

現代の「国民的詩人」と呼ばれ、2024年11月に92歳の生涯を閉じた谷川俊太郎。その作品はなぜ、広く受け入れられているのか。難解ではない現代詩、平明であることを基調とする谷川の作品は、現代詩への問い、あるいは詩とは何か、ことばとは何か、というさらに高次の問いになっている。

谷川の作品をこよなく愛した日本語学者が、様々な角度から観察し、分析した、光文社新書『谷川俊太郎の日本語』。刊行を記念し、「第一章 音の詩人――耳をすまして音をきく」より一部を公開する。

阿川弘之が褒めてくれた「おならうた」

谷川俊太郎は雑誌『ｐｅｎ』通巻542号（2023年７月、ＣＣＣメディアハウス）の「宇宙（コスモス）の手触りを求めて、ことばを紡ぎ続ける」という記事において、次のように述べています。

いま、どうしても文字文化のほうが圧倒的だから、ヒヨコの鳴き声というプリミティブな形でオノマトペの世界に触れるのはすごくいいと思います。音が文字として視覚化すると同時に、絵があれば文字を見てどんな音か想像することができる。（中略）ベタベタとペタペタは明らかに違うわけです。それは理性が判断しているのではなく、身体の感覚的なものが判断しているのです。

1975年から1976年にかけて、『マザー・グースのうた』全５集が、堀内誠一のイラストで草思社から出版されています。谷川俊太郎は、英語圏でのさまざまな種類の「ナーサリーライム（Nursery Rhymes）」＝わらべうたに接して、「日本のわらべうたももうちょっと現代的に、いろんな種類でおもしろくつくれるんじゃないかという発想で『わらべうた』を書きはじめたんです」（『ぼくはこうやつて詩を書いてきた』306〜307頁）と述べています。

そして、1981年には『わらべうた』（集英社）、翌1982年には『わらべうた続』（集英社）が刊行されています。

『わらべうた』には「おならうた」が収められています。

おならうた いもくって ぶ くりくって ぼ すかして へ ごめんよ ば おふろで ぽ こっそり す あわてて ぷ ふたりで ぴょ

この作品について、谷川俊太郎は「ぼくは、オノマトペっていうのはもともとわりと好きだし、日本語はそのオノマトペがお得意なんですよね。だから、なんかスラスラできて、阿川弘之さんがね、学生時代からうちの父親との関係で知り合いで、時々、ぼくの詩についても言ってくれてたんだけれど、これをほめてくれたんですよ。うれしかったですね」（『ぼくはこうやつて詩を書いてきた』323頁）と述べ、オノマトペに対しての関心を語っています。

風景、空気、降り注いだ雨が、才能を育てた

ちなみに、「うちの父親」とは、哲学者、谷川徹三（1895〜1989）のことです。谷川徹三は、夏目漱石門下の野上豊一郎（1883〜1950）と法政大学で同僚で、豊一郎とその妻である野上弥生子（1885〜1985）と親交がありました。

野上弥生子は、昭和初期から約60年間、春から秋にかけての期間、北軽井沢の大学村で過ごしていました。『pen』通巻542号（2023年７月）は、「みんなの谷川俊太郎」を特集していますが、「北軽井沢の照月湖で、野上弥生子さんの息子家族と」撮った写真が98頁に載せられています。

『詩人なんて呼ばれて』（2017年、新潮社）には、口絵のようなかたちで、「北軽井沢にて。2017年」というキャプションがついた、谷川俊太郎が本を読む姿の写真や、北軽井沢で自転車に乗った谷川俊太郎五歳の時の写真、34歳の時の、「北軽井沢で知子夫人、息子・賢作、娘・志野と」というキャプションがついた写真が載せられています。谷川俊太郎が「そういう家」に生まれ育ったということは知っておいていいと思います。

同書で、尾崎真理子は、谷川俊太郎の第一詩集『二十億光年の孤独』に三好達治が寄せた「はるかな国から――序にかへて」にふれながら、「谷川俊太郎の才能の起源については、かなりの程度まで、その身辺に特定することが可能だと思われもする」（36頁）と述べています。

これは、谷川俊太郎の才能が、父母によるものと述べているようにみえますが、そういうことではなく、第一詩集が出版されるまでに谷川俊太郎が見た「風景」、吸い込んだ「空気」、降り注いだ「雨」が、谷川俊太郎の才能の根もとにあり、才能を育てたと言っているのと同じ意味と思えばいいのではないでしょうか。

意味ではないもので感動させる

『わらべうた』（1981年、集英社）には、女性ファッション誌『ｎｏｎ・ｎｏ』の昭和55（1980）年３月５日号に発表された

「とっきっきの ふくろからとっぽっぽが とびだしたとっぽっぽを たたいたらとっくっくが こぼれでたとっくっくの かわむけばとっぴっぴが あらわれたとっぴっぴを わってみりゃとっせっせが ねむってたとっせっせの ゆめのなかとっけっけが うごめいたはじけろ はじけろ とっけっけかおだせ てをだせ わらいだせ」

という、「とっきっき」という題名の作品が収められています。

「とっきっき」も「とっぽっぽ」も「とっくっく」も「とっぴっぴ」も、語義＝意味がありません。

『ぼくはこうやつて詩を書いてきた』の『わらべうた』の部分の脚注46に、「ぼくは意味を追求して悩むタイプじゃないんです。意味なんかなくても楽しけりゃいい、人生は味わって美味しければいいってタイプだから、意味から逃れられない詩よりも、意味ではないもので人を感動させる音楽に惹かれるんでしょうね。（谷川）」と書かれています。

『わらべうた』には「あとがき」があって、その「あとがき」で谷川俊太郎は、『わらべうた』に収められている作品は「詩のかたちをしているけれど、学校でならう詩とはちょっとちがう。かんたんに言うとこれらは、ふしのついたことばだ。」「ぼくとしては、だまって頭の中で読むんじゃなく、ふしをつけて口に出し、耳で聞き、からだを動かして遊んでほしいのさ、友だちと。」「学校で教わることばもたいせつだけど、それだけがことばじゃない。こどもにはこどものことばがあるんだ。べんきょうすることばといっしょに、遊ぶことばもあるのさ。そのりょうほうがまじりあって、ことばを深く豊かなものにしていると思うな。」と述べています。

「べんきょうすることば」が「伝達言語」、「遊ぶことば」が「詩的言語」にあたりそうですね。

【こちらも読む】『92歳の谷川俊太郎が、ここにきて思う「戦争」「絶望」「諦めた」こと…今や「何でもありだ」と思うようになっています』

【こちらも読む】92歳の谷川俊太郎が、ここにきて思う「戦争」「絶望」「諦めた」こと…今や「何でもありだ」と思うようになっています