人間の頂点は「43歳」ってホントですか…探検家・角幡唯介が極地を旅して至った「人生の結論」

人は「43歳」で頂点を迎える――凍てつく極地を旅する探検家・ノンフィクション作家の角幡唯介さんは、新刊『43歳頂点論』でそう結論づけている。いったいなぜ、そのような考えに至ったのか、執筆の裏側を聞いた。

角幡唯介（かくはた・ゆうすけ）／1976年、北海道生まれ。探検家・作家。近年は地球最北部で犬橇長期旅行を行っている。主な著作に『空白の五マイル』（大宅壮一ノンフィクション賞他）、『極夜行』（大佛次郎賞他）、『裸の大地』シリーズなど

北極圏でも寒さを感じなくなった

――人生の全盛期は「43歳」である――43歳を経験した人も、これから迎える人も惹きつけられる一冊です。

僕はいま49歳ですが、個人的には40〜45歳ぐらいが、「肉体的な強度×経験」の数値が一番高くなる時期だと思います。30代を超えると、経験の蓄積によってできることが増えていく反面、40代半ばになると色々なことに慣れすぎて、何事にも刺激を感じづらくなっていく。

実は最近、北極圏の話を書いたり話したりしても、「寒い」をあまり使わないんです。なぜなら氷点下何十度の環境に慣れてしまって、寒さを感じないから。

肉体が衰退期に入り経験への依存割合が増えると、人格的には完成に近づきますから自己実現欲求みたいなものはなくなり、それまでみたいな死への欲動に駆られるような行動も少なくなる。そうなると生きることへの切迫感がなくなったんじゃないかと焦るんですね。それが43歳ぐらいだったような気がします。

でも生命力は落ちるんだけど、若い頃にとらわれていた色々なものから解放されて、逆に純粋に楽しめるようにもなってくる。いまが生きていて一番楽しいです。

「43歳」という鬼門

――多くの著名な探検家が、43歳で遭難死しているという指摘は初耳でした。

植村直己が冬のデナリで消息を断ったのも、写真家の星野道夫がヒグマに襲われたのも、43歳のとき。他にも数々の冒険家が43歳で命を落としていて、著書の中で「43歳の落とし穴」と名付けたんです。この年齢で遭難しやすいのは、蓄積された経験と衰えていく肉体のギャップが現れ、その焦りから突き動かされるように難しい探検に挑むからだ、と。

――冒険家の先達・植村直己についても分析されています。日本人はなぜ、彼の人生に心惹かれるのでしょうか。

植村さんが活躍された1970年代は、日本にとって成長期で、「膨張」の時代だったからでしょう。高度成長の真っ只中で、普通の日本人も海外に行けるようになった。だからこそ外の世界に挑んでいく植村さんが、一層輝いて見えた。

一方でいまの日本は少子高齢化が進み、人生でいうと還暦を過ぎた時期。ふだん若い世代との付き合いがないので迂闊なことは言えないですけど、自己責任論にとらわれ、失敗すればすぐバッシングされる時代に、若者がリスクをとらず冒険を避けるのも分かる気がします。

何かにチャレンジするにしても、世界を漂泊して偶然の事態に触れる探検より、スポーツ的に到達点が決まっているヒマラヤ登山のほうが、入りやすいですしね。

「やらなかったこと」が呪いになる

――普通に生活していると、冒険のように新鮮な「偶然」には出会えず、経験にとらわれた日々を過ごしがちです。日常のどんな場面で、偶然と出会えるのでしょうか。

恋愛じゃないですか？ あの時のあの選択が未来の道筋を変えたのでは……と思う人生の転機って、僕の場合は妻との出会いや、結婚や子どもができたことだと思うんです。

出会いや挑戦の話でいうと、中年になって思うのは、これまでにやったことより、「やらなかったこと」が「呪い」として年を重ねた自分を縛り付けるんだな、と。僕の場合は生活、つまり生きる活動。旅ではなく、日々の生活のなかで猟をしたり家を建てたり、生きることに直接つながる活動をしたい。その欲求をおさえられなくなってきた。中年の危機です。

――さて、50代を迎える角幡さん、これからの「下り坂」をどう生きますか。

いまが一番楽しくて、これからもしばらく続けるつもりだから、楽しい未来しか思い浮かばない。ただ規模はスモールにはなるでしょうね。犬橇や狩猟の場所を北極から北海道に移すとか。小さいけれども深いみたいな。若い頃に激しいロックを奏でていたミュージシャンが、50代を超えて渋い演奏で聴かせるような、そんなイメージでとらえていました……この本を書いているうちは。

でも先日、娘と映画『爆弾』を見たら、エンディングで還暦間近の宮本浩次が激しいロックを歌っていて感動しました。「頂点はまだ先なのでは？」と心が揺れています（笑）。

（取材・文／伊藤達也）

