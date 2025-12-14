「非キリスト教徒がクリスマスを祝うのは間違い」論は”賢しげだが的外れ”な理由と12月25日の本当の起源

クリスマスはどう過ごすのが正解なのか

クリスマスはキリスト教の宗教行事の日である。

でも宗教一辺倒イベントの日でもない。

ローマカトリック教会や、ルーテル教会では宗教的な儀礼が展開しているのだろうが、それは宗教の中心エリアだからだ。

周縁だと家族と過ごす日として大事にしていたり、仲間と過ごすのを楽しみにしていたり、「冬のイベントの一日」として過ごす日でもある。

もともと「クリスマスだから宗教的に厳かに静かに過ごさなければいけない」、という強制力は弱いとおもう。

キリスト教側も、布教のおりに、クリスマスを楽しく過ごしましょう、という態度で異教徒のあいだをまわっていた歴史があり、日本の布教史はまさにそのとおりで、お菓子を食べて楽しく過ごして、そしてちょっと私たちの話も聞いてください、という形を16世紀から続けて、異教徒をとにかく巻きこもうとしていた日である。

それはいまもまだ続けている。

まあ、日本でうまく布教できたわけではないし、だからいまでも続いているのだが、でも数世紀前からずっと「お楽しみの日」としてのクリスマスがあった、というのは事実である。（17世紀から19世紀半ばすぎまで日本ではクリスマスは締め出されましたけど）

日本でクリスマスが盛り上がる理由

そもそもクリスマスの起源には、あまり宗教的な意味合いはなかった。

もともと騒いでもいい祝祭の日であり、その伝統がいまも続いている、ととらえることもできる。

日本でのクリスマス騒ぎについて、ときどき、キリスト教信者でもないのにクリスマスを祝って騒ぐのはおかしいのではないか、という意見を聞くことがあるが、たぶんそれは賢しげに見えながらも、けっこうすっとこどっこいの意見だとおもわれる。

なぜ、日本ではクリスマスが盛り上がるのか。

ひとつは、それがもともと全世界的な冬の祝祭の要素があったこと。

そしてもうひとつは、日本人が抱いている「西洋文化への距離感」によるもの。

これが原因だとおもわれる。

イエスが生まれたころの世界

クリスマスは何の日かととわれれば、だいたいがイエスの誕生日だと答えるだろう。

ナザレのイエスがマリア様から生まれた日ということになっている。

それは何年ころかというと、西暦紀元1年のころである。というか、もともとイエスの生誕年を元年として、西暦が作られているわけだから、本来は西暦1年のはずだ。

でもその計算は「やっちまったなー」というもので、つまり計算違いがあって、イエスの生誕は紀元前4年とか6年らしい。

丁寧に書いてみると、「イエスの生誕年は、イエス生誕紀元の前4年か、イエス生誕紀元の前6年あたり」となる。あまり笑えるボケでもない。

まあ、それぐらいのころだ。

日本の列島では稲作が広がっていったころで、東のほうではまだまだ縄文文化だったころだ。ずいぶん昔である。うちの列島では、自分たちでつけた自分たちの記録のない時代であって、世界中そんなところだらけである。

そこでイエスは大工のヨセフと、マリアのあいだに生まれたとされる。

パレスチナのベツレヘムあたりで生まれた、らしい。

イエスの生誕日はいつ？

この時代、子供が生まれたからといって、いちいち記録しないし、届け出もしない。

誰もそんなことが必要だとはおもっていない。

そもそも生まれた子供が大人にまで育つのは半々、ないしはそれ以下であり、これはずいぶん最近まで（100年ほど前まで）は、人類の共通認識だった。だから兄弟姉妹が多かった。死ぬかもしれない（死ぬ可能性の高い）新生児をいちいち記録しない。

だからイエスの生誕日はいつなのか、わからない。

キリスト教徒たちにとってはとても大事な問題だろうけど、わからないものはわからない。

生まれたときからぴかぴかに輝いていてすぐに喋り出して、「わたしは世界を救う」と叫んだら、記録に残されるかもしれないが（そのまま集落から追放される可能性が高いとおもうが）そんなことはやっていない。

彼の存在が注目されるのは革新的な宗教活動を始めてからであり、古い福音書はそこから書かれていて、たぶん、それが事実に近いのだろう。

イエス自身は、たぶん自分の生誕日を自覚（記憶）していなかったとおもわれる。それが庶民のふつうだからである。

生誕日を「決めなければならなかった」

では12月25日とは何の日なのか。

イエスが刑死してのち、彼の教えを繋ごうとした集団ができあがり、それが巨大教団となっていく。ついにはローマ帝国内での一大勢力となり、古代だから各エリアで、それぞれ勝手なキリスト教が展開していた。これではいけないというので、4世紀になって（西暦325年）ニケイヤでキリスト教の教義を統一する会議が開かれた。

このとき「イエスは、人として生まれてのち神になったのではなく、もともと神として（神の子として）地上に顕現した」ということが決められた。それ以外は却下である。

神の子として生まれた、と正式に決められたのが、イエスが死んでから300年ほど経ってからである。あやふやだったイエスの生誕日が、いきなり「人類を救うための救世主が地上に下された日」と決められて（自分たちで決めたんだけど）、とても大事な日となった。

だから公式にイエスの降誕日（神の子として地上に現れた日）を決めなくてはいけない必要に迫られる。

12月25日が選ばれた理由

でも、記録がまったくない。

誰もが納得できる根拠は存在しない。記録していないので、ぜったいにわからない。わかるわけがない。

なので、まったく何の根拠もないまま、いくつかの候補が出されたなかで、12月25日がいいだろうと選ばれた。

12月25日を選んだウラの理由を、キリスト教側が教えるわけもなく、彼らは神の子が顕現した日だとわかったからだと言うばかりで、だから、まわりから推測するしかない。

これは「冬至の祭の日」であったから積極的に選ばれたのだろう、と考えられている。

冬至の日の祭は西洋だけのものではなく、東洋にもある。

東京だと早稲田大学文学部キャンパス向かいの「穴八幡神宮」が有名で、いまでも冬至の日に行列ができる。「一陽来復」のお祭である。

めでたい「冬至の日」

冬至は、一年でもっとも日が短い日で、つまりこれ以降、衰えていた太陽がどんどん元気を取り戻していく日となって、それは目でたい、ということになる。地球に住まう人類はほとんどすべて太陽の恩恵を蒙っているので、この日を祭るのは世界中でおこなわれている。

ローマ帝国内で盛んであったミトラ教（ミトラス教）が太陽信仰を中心にしていたので、冬至の日に盛大な祭りを開いていた。

また、農耕神サトゥヌルスの祭りも同じころに行われており、これも起源のひとつではないかと言われている。

サトゥヌルスの祭りは秩序を無視した大騒ぎをしていい日とされており、クリスマスの夜の騒ぎがときに破壊性を持つのは、ここに根源があるのかもしれない。

サンタクロースはこの農耕祭の悪神を始原としているという説もあり、時にサンタクロースが恐ろしい存在として描かれるホラーなどは、まさにこのサトゥヌルスの祭の影響だとも考えられる。

ローマ帝国内において、それまでマイナーだったキリスト教が一挙に勢力を拡大していくなか、「ローマ人が慣れ親しんだ12月25日の祝祭」を自分たちの宗教に取り入れようとした。つまりローマ人のお祭の日を勝手にキリスト教に取り込んだまでなのだ。

それがクリスマスを12月25日とした起源のひとつとされている。

日本でクリスマスを祝うのは「正しい」

この日がほんとうにイエスさまの誕生日である保証はないのだから（その確率は365分の1でしかない）、熱心にキリスト教教義に忠実な信者以外は、べつだん冬の祭として（これからどんどん日が長くなるぞーという祝いの日として）、「クリスマス」という形式をお借りして、みんなそれぞれの流儀でお祭り騒ぎしていいのである。

太陽の恩恵を蒙っている人ならみな、（太陽の恩恵を蒙ったものを摂取して元気な存在も含めて）ただ意味なく、わーっと祝っていいのではないだろうか。いいですね。

だから日本でクリスマスに騒ぐのは、人類として、太陽の子として、とても正しい。

これから明るい時間がふえていくんだねー、うれしーねー、と言いあい、それも面倒だから略してメリクリと言い、もしくはイチヨーライフク！と叫んだりして、騒いでいいんである。穴八幡神社で大声で騒ぐのはお控えください。

イブの夜くらいは一緒にいてもらえるんだよね、と迫られるのもまた、しかたのないことだ。

ナザレのイエスが生きていたころ、ユダヤ教では日没が一日の替り目だったから、24日の日没からがクリスマス当日となるんで、だから23日夜こそクリスマス前夜っていっていいんだよ、と口から出任せをいって、いろんなイベントを複数こなしていくのもいいのではないだろうか。

サトゥヌルスの神なら、たぶん、笑って許してくれる。

【こちらも読む】『いまから120年前、クリスマスはなぜ「世間が浮き立つ楽しげなイベント」になったのか』

