ÇÔÀï¹ñ¤Ï¤É¤ó¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡ÄÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö±Êµ×ÅªÅÛÎì²½¡×¤Ø¤Î´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¸½¼Â

¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
È¯ÇäÂ¨Âç½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂê½ñ¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¾®Ìî·½»Ê¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
±Êµ×ÅªÅÛÎì²½¤Î¶²¤ì
¸ÅÍè¤è¤ê¡¢ÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ëÇÔ¼Ô¤ÎËöÏ©¤ÏÈá»´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¨¥ËÀïÁè¡Êµª¸µÁ°264¡ÁÆ±°ì46Ç¯¡Ë¤Ç¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÈÃÏÃæ³¤¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤Ã¤¿³¤ÍÎ¾¦¶ÈÅÔ»Ô¥«¥ë¥¿¥´¤Ï¡¢ÇÔËÌ¸å¤Ë¤ÏÊª¤ÏÎ«Ã¥¤µ¤ì¿Í¡¹¤ÏÅÛÎì¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¿ÀÅÂ¤òÊñ¤ó¤ÇÇ³¤¨¤¢¤¬¤ë²Ð¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÅê¤²¡¢ÅÛÎì¤è¤ê¤â»à¤òÁª¤ó¤À¥«¥ë¥¿¥´¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´ÙÍî¸å¤Î¥«¥ë¥¿¥´¤Ï¡¢¾ëÊÉ¤â¿ÀÅÂ¤â²È¤â»Ô¾ì¤Î·úÊª¤â¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê±öÌî¼·À¸¡Ø¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ëÀïµ ¥í¡¼¥Þ¿Í¤ÎÊª¸ì¶¡Ù¡Ë¡£
1453Ç¯¤Ë¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤òÎ¨¤¤¤ë¥á¥Õ¥á¥È2À¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ°Äì¹³Àï¤Î¸å¤Ë´ÙÍî¤·¤¿¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥Î¡¼¥×¥ë¡Ê¸½¡§¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢3Æü3ÈÕ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ì¤â¥ª¥¹¥Þ¥óÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤ÈÎ«Ã¥¤Î¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
20À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂè1¼¡ÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÏÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê¶â³Û¤ÎÇå½þ¶â¤ò²Ý¤»¤é¤ìÀï¸åÉü¶½¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÍ¾¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤ÊÇå½þÍ×µá¤ò¡¢±Ñ¹ñ¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¡¦¥±¥¤¥ó¥º¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥Þ¥ó¥½¡¼»á¡Ê°úÍÑ¼ÔÃð¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¼óÁê¡Ë¤Î¥«¥ë¥¿¥´¤ÎÊ¿ÏÂ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥±¥¤¥ó¥º¡ØÊ¿ÏÂ¤Î·ÐºÑÅªµ¢·ë¡Ù¡Ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸»Ê¿¤Î¹çÀï¡¢Àï¹ñ»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤80Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç¤â¡¢ÇÔ¼Ô¤Î°·¤¤¤Ïºá¿ÍÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤âÆ±¤¸ÌÜ¤ËÁø¤¦¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¤è¤¦¤ä¤¯ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ´¶¤â¡¢¤½¤¦Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡£Àï¤¤¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤ÏÊêÃ¤ÀïÁè»þ¤Î¹¾¸Í¾ëÌµ·ì³«¾ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âçºä²Æ¤Î¿Ø¤Ç¤ÎÂçºäÍî¾ë¸å¤ÎÏµé´¤ÈÎ«Ã¥¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£½ªÀï¡¢¤½¤·¤ÆÇÔÀï¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ï¡¢°ÂÅÈ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¿¼¤¤·üÇ°¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Æü¶ä¤ÎÄ´ººÉô¤Ï¶Ì²»ÊüÁ÷¤«¤é6Æü¸å¤Î8·î21Æü¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤òÁ°Äó¤È¤»¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¾Íè¹½¿Þ¡×¤È¤¤¤¦Ä´ººÊó¹ð¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤Ë¤Ï·³¹ñ¼çµÁ¤Î±Êµ×Åª½üµî¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ËÜ½£¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¤È½ô¾®Åç¤Ë¸ÂÄê¡¢Çå½þÉéÃ´¤¬²ÄÇ½¤Ê¿å½à¤Î·ÐºÑÎÏ°Ý»ý¡¢¤³¤ì¤é¾ò·ï¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÏ¢¹ç¹ñ·³¤¬ÊÝ¾ãÀêÎÎ¤ò¹Ô¤¦¡¢¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¶õ½±¤ÇÀ¸»ºÀßÈ÷¤¬Âç¤¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ÏÂ¿¤¯¤¬Ä§Ê¼¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¸º¾¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¿¢Ì±ÃÏ¡¦³°ÃÏ¤Î³ä¾ù¤ÇÎÎÅÚ¤Ï4³ä°Ê¾å¸º¾¯¤¹¤ë¡£·³¼û»º¶È¤ÎÌ±À¸»º¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÌ±À¸ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤â½ªÀï¤Îº®Íð¤Ç¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎËþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÇå½þ¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¼å¤êÀÚ¤Ã¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¸Ü¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï²¤ÊÆ»ñËÜ¤ÎÁð´¢¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿ÀÉð°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æü¶ä¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¥É¥óÄìÀ¸³è¤ò±ÊÂ³¤»¤·¤á¡¢¾Íèçñ¤âÀ¸¤º¤ëÍ¾Íµ¤Ïµó¤²¤ÆÇ·¤òÇå½þ¤Ë¿¶¸þ¤±¤·¤à¤ë¤¬Ç¡¤¤³¤È¤¢¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜÌ±Â²¤Î±Êµ×ÅªÅÛÎì²½¡×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆüËÜ¶ä¹ÔÄ´ºº¶ÉÊÔ¡ØÆüËÜ¶âÍ»»Ë»ñÎÁ ¾¼ÏÂÂ³ÊÔ Âè7´¬¡Ù¡Ë¡£¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿Ã´Åö¼Ô¤Î¿´¶¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¡£
ÄøÅÙ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¡ÖÆüËÜÌ±Â²¤Î±Êµ×ÅªÅÛÎì²½¡×¤Ø¤Î´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
