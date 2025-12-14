日本の電力構成は、いまも7割を火力発電に頼っており、二酸化炭素（CO2）排出問題や燃料調達リスクから、見直しを迫られている。政府は太陽光や風力、地熱など自然界に常に存在するものを活用する再生可能エネルギーによる発電の割合を増やす目標を立てている。その再生エネで近ごろ注目が集まっているペロブスカイト太陽発電の実証実験が、JR博多駅で始まった。ライターの小川裕夫氏が、博多駅での試みについてレポートする。

2025年11月21日、JR九州が福岡県福岡市に立地する博多駅の2番線ホームで日本初となる駅ホームの屋根を活用したペロブスカイト太陽電池による太陽光発電の実証実験を開始した。

「博多駅に設置したペロブスカイト太陽電池による発電は、G2サイズと呼ばれるフィルムを縦2.7メートル、横2.5メートルに敷き詰めています。まだ実証実験の段階なので、総面積としては6.75平方メートルで太陽光発電にしては決して大きな規模ではありません。発電量は約1キロワットアワーです」と説明するのはJR九州広報部の担当者だ。

昨今、再生可能エネルギーが希求される背景には大きく2つの意図が含まれている。ひとつは、地球温暖化の要因とされるCO２の排出を削減すること。もうひとつが、石油などの化石燃料に依存しない持続的可能な社会を目指すというものだ。

その理念に反対する人は誰もいないだろう。しかし、再生可能エネルギーの普及を急ぐあまり、思わぬ副作用も生じている。

従来の太陽光発電所は多くのパネルを敷き詰めることで効率的に電気を生み出している。太陽光発電のパネルを多く敷くには広大なスペースを必要とするが、東京や大阪の都心部は地代が高く、必要な広さの土地を捻出できない。そのため、地価が手頃な地方都市や農山村が適所とされてきた。

農山村の山林を伐採してパネルを一面に敷き詰める大規模太陽光発電システム、いわゆるメガソーラーは再生可能エネルギーを推進する政府の意向もあって次々と造成されていった。しかし、山林を伐採した影響で土砂崩れが起きたり、生態系のバランスが崩れたりするという事態が相次いでいる。これらの因果関係は完全に解明されているわけではないが、太陽光パネルを大量に設置したことに起因しているのではないかとの見方が強まっている。

JR九州が実証実験を始めたペロブスカイト太陽電池による発電は、既存の環境への負荷が少ないとされる。なぜなら、太陽光発電の主流になっているシリコン製パネルとは大きさ・厚さ・重量が大きく異なるからだ。

材料となるペロブスカイトは、厚さ1ミリメートル未満の薄くて軽いフィルム状のシートで、それが太陽光を電気に変換する。また、ペロブスカイトは柔らかいという素材の特性もあり、曲げて使うこともできる。

そうした施工性に優れているので、これまで物理的に設置できなかった駅ホームの屋根や壁、車両の窓・ドアなどにも貼り付けることが可能になった。

くわえて、従来のシリコン製のパネルは発電に約10万ルクスという高照度の光が必要だった。そのため、効率的に発電ができるのは日照時間の長い夏期、しかも晴天時に限られていた。曇天だと発電効率が落ち、日照時間が短い冬季の発電量も少なくなるという課題を抱えていた。

一方、ペロブスカイト太陽電池を使用すれば200ルクスほどの低照度でも発電が可能なため、曇天時や朝夕の薄暗い時間帯でも電気を生み出すことができる。冬季でも安定した発電量が見込める。これまでの太陽光発電が抱えていた発電効率をクリアしたことで、次の再生可能エネルギーとして注目が集まっている。

経済産業省は2024年からペロブスカイト太陽電池による発電の開発・普及の旗を振り、石破内閣はこのシート形太陽電池による発電を推進した。2025年10月に発足した高市早苗内閣でも、エネルギー安全保障の観点から引き続き推進するスタンスを取る。

メガソーラーで使用されている発電用パネルの多くは中国製だが、ペロブスカイト太陽電池は積水化学・東芝・パナソニック・コニカミノルタといった日本メーカーが技術開発で世界をリードしている。エネルギー安全保障という観点からも、国産メーカーの技術を使えることは大きなメリットと考えられている。

さらに、ペロブスカイトの原料となるヨウ素は、日本が世界2位の生産国となっている。原料供給の面でも心配がない。こうした複合的な要因から、政府は普及・開発を急がせている。

ペロブスカイト太陽電池による発電が優れていることは政界・産業界でも知られてきているが、まだ新しい技術ということもあって各社は導入・設置に慎重な姿勢を取っている。リスクが未知数ということから、企業が最新技術に慎重な姿勢になることは理解できる。

今回の実証実験を始めたJR九州もその規模は小さく、手探り状態といった印象は否めない。

「博多駅での実証実験では、主に列車の振動によって設置したペロブスカイト太陽電池がズレたり、屋根から落ちたりしないかということを検証しています。また、博多駅は海に近いので塩害の影響を測定しています。まだ今後のことは未定ですが、2025年から約1年にわたってデータを収集する予定です。その結果を踏まえて、どのようにペロブスカイト太陽電池を活用するのか、どこに、どれだけ設置するのかといったことを検討していきたいと考えています」（同）

ペロブスカイト太陽電池の導入・活用を模索している鉄道会社は、ほかにもある。JR東海は2025年1月から防音壁に設置するための実証実験を始めた。

JR東海の実証実験は現在のところ研究所内のみとなっているが、この実験結果を踏まえて将来的には東海道新幹線の防音壁に設置することが想定している。

東京―大阪を結ぶ東海道新幹線は総延長が約515.4キロメートルもある。仮に区間の半分にあたる250キロメートルにペロブスカイト太陽電池を設置したとして、莫大な電気を賄うことができるようになる。また、日本の大動脈でもある東海道新幹線に設置されたら、生み出される電力量以上に世間に与えるインパクトは大きい。

大きな可能性を秘めているペロブスカイト太陽電池を用いた太陽光発電だが、まだ世間への認知度は低く、普及が進んでいるとは言い難い。普及促進には一般市民への認知を上げることも不可欠となる。JR九州が博多駅を実証実験の場に選んだ理由のひとつには、この新しい太陽光発電を世間に周知させる目的も含んでいるという。

「博多駅がJR九州管内で一番利用者が多い駅だという点があります。博多駅のコンコースには2番ホームの屋根を見ることができる場所があるので、発電の様子を直に見てもらえます。実際に見てもらうことで理解が進み、それが普及につながると考えています」（同）

鉄道はエネルギー効率や環境負荷の面からエコな公共交通機関と言われて久しい。ペロブスカイト太陽電池を使用した太陽光発電という新しい技術への取り組みによって、鉄道は環境面における優位性を強めるだろう。