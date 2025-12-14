É×¤¬»à¤ó¤À¤é¤¹¤°¡ÖÎ¥º§¡×¤¹¤ë¡ÄÆüËÜ¤Ç¡Ö»à¸åÎ¥º§¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤ÎÏÃÂê½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¿äÁ¦¡¢Â³¡¹¡ª¡Û
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Àï¸å¡¢²ÈÂ²¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
Àï¸å¤«¤é1990Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î²ÈÂ²¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
Àï¸å¡¢²ÈÀ©ÅÙ¤¬Ë¡Åª¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À²È°Õ¼±¤¬Í¥Àª¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡Ê1945Ç¯¡Á1950Ç¯Âå¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¾Íè¡¢¿ÆÀÌ¤ÎÃË»Ò¤òÍÜ»Ò¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ²È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ëµÞ·ã¤Ê³Ë²ÈÂ²²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤¬¾®½¸ÃÄ²½¤·¡¢É×ÉØ¤òÃ±°Ì¤È¤·¤¿É×ÉØÀ©²ÈÂ²ÍýÇ°¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¡Ê1960Ç¯¡Á1970Ç¯Âå¡Ë¡£ÃÏÊý¤«¤é¼ã¼Ô¤¬ÂçÅÔ²ñ¤Ø½Ð¤Æ¤¤Æ·ëº§¤·¡¢³Ë²ÈÂ²¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£É×¤Ï³°¤Ç»Å»ö¡¢ºÊ¤Ï²È¤Ç²È»ö°é»ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÊÌÌò³äÊ¬¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¤¬½÷À¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß¤±¤¿¹ñºÝÉØ¿ÍÇ¯¤Ç¡¢Âè1²óÀ¤³¦½÷À²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢³Æ¹ñ¤ÎË¡Î§¡¢·ÐºÑ¡¢À¯¼£¡¢¼Ò²ñ¡¢Ê¸²½À©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÀ¤³¦¹ÔÆ°·×²è¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¡Ö¹ñÏ¢ÉØ¿Í¤Î10Ç¯¡×¡Ê1976Ç¯¡Á1985Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É×ÉØÀ©²ÈÂ²¡Ê³Ë²ÈÂ²¡Ë¤ÎÆâÉô¤Ë¡Öµ¬ÈÏ²òÂÎ¡×¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î½¸ÃÄÀ¤¬¤æ¤é¤¤¤Ç¸Ä¿Í²½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ÎÃË½÷Ê¿Åù°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼«²æ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£
ÀÞ¤·¤â¡Ö¹ñÏ¢ÉØ¿Í¤Î10Ç¯¡×¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë½÷À¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤Ç¤¡¢¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Î·¼È¯³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¡×¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¤·¤¿½÷À¤Ï¾ï¤ËÉ×¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÉÕÂ°Êª¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢É×¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤À¤±À¸¤¤ë¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä½¬¤¤»ö¡¢Ìë¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É×¤¬ºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Î¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿ºÊ¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤Î»þ´ü¡ÖºÊ¤«¤é¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤ëÎ¥º§¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Î¥º§¤¹¤ë·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¤Ï¡¢»à¤ó¤ÇÊè¤òÊÌ¤Ë¤¹¤ë¡È»à¸åÎ¥º§¡É¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»à¸å¤ÎÁòµ·¤äËäÁò¡¦»à¸å»öÌ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤ä¼«Ê¬¤Î¤ªÊè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡Ö»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤¬Ê¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×
