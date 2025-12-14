日中間の「パイプ役」を育んだ”聖地”実は愛知県にあり…愛知大学「東亜同文書院」を訪ねて

日中間の「パイプ役」を育てた東亜同文書院

秋深き隣は何をする人ぞーーこう詠んだ松尾芭蕉もビックリの、隣国の憤慨である。高市早苗首相の「存立危機事態発言」を巡って、もう1ヵ月も日中でドンパチが続く。

そんな中、「中国ウォッチャー」の私は何をする人ぞーー

年に一度の「聖地巡礼」に出かけたのだった。

そこは、愛知県豊橋市にある愛知大学東亜同文書院大学記念センター。日露戦争直後に建った白亜の洋館を前に、思わず背筋が伸びる。今年も「センターの守り神」藤田佳久名誉教授が迎えてくれた。御年85歳、矍鑠としておられる。

1945（昭和20）年に敗戦するまで、日本の中国研究は、欧米列強を圧倒していた。その大きな理由が、上海に「中国専門家養成学校」こと東亜同文書院が鎮座していたからだ。半世紀で約5000人の卒業生を輩出し、新進気鋭の「中国ウォッチャー」たちが、戦前・戦後に各界で日中間の「パイプ役」となった。

センターには、東亜同文書院の「生みの親」荒尾精（1859〜1896年）の太筆の揮毫「石」が掲げられている。藤田氏が解説する。

「『石鹸は自ら消えて、相手の垢を落としてやる』ーこれこそが、東亜同文書院建学の精神です。荒尾は日本とアジアとの共存の道を求め、その後のアジア主義の原点を示しました。日清戦争でも、日本が清国（中国）に、領土の割譲や賠償金を要求すべきでないと主張したのです」

名物行事だった「大調査旅行」

38歳で夭逝した荒尾の遺志を継いで、1901（明治34）年、上海に東亜同文書院が設立された。「東亜同文書院は、極めてユニークなビジネススクールでした。学生は、全国各府県から優秀な若者を数名ずつ、地方自治体の公費で集めました。修業年限は3年で、政治科と商務科からなり、全学生が寄宿舎生活です」（藤田氏）

特に、最終学年で半年近く中国全土及び周辺を徹底探査する『大調査旅行』が名物行事だった。

「『大調査旅行』は、半世紀近くで延べ約700回にわたります。彼らが足で稼いだ成果をもとに、全12巻の『支那経済全書』、全18巻の『支那省別全誌』などが日本で刊行されていったのです」

書庫を覗くと、例えば清朝が滅ぶきっかけとなった1911年10月の辛亥革命にも、『大調査旅行』は入っていた。

〈砲声銃声殷々と聞え今朝も巡防兵の死傷者無数城内に運ばれたと云う有様……〉

日本の敗戦とともに多くの資料が散逸したが、一部は関係者が決死の覚悟で持ち帰り、それらをもとに設立したのが愛知大学だ。卒業生たちも戦後の日中関係の「パイプ役」となり、編纂した『中日大辞典』は、私も含めて多くの学習者が頼った。

センターを出て、再び想う日中関係。「まずは『パイプ役』を作れよ」ーー草葉の陰からそんな声が聞こえてきた。

