育児が始まって意思疎通が難しく…妻・バービーとの4年間の結婚生活で大きく変わったこと

フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」。今回は、妻であるバービーさんが先月のエッセイで率直に綴った夫婦の大きな危機についてのアンサーエッセイ。芸能人と会社員という対極にあるふたりですが、結婚前から何かあるとお互いが納得いくまで話し合いを重ねるなどして良好な関係を築いてきました。結婚4周年目にしてどんな危機に直面したのか、そのきっかけなどをつーたんさんに綴っていただきます。

気づいたときには小さな溝ができていた

僕はこれまで二度、妻であるバービーのエッセイに対してアンサーエッセイを書いた。最初は「結婚」について、二本目は「妊活」についてだ。当時の僕の目に映る景色や、脳内に並ぶ言葉たちを、ありのまま自由に綴らせてもらった。どちらのエッセイも芸能人の妻と会社員の僕という、少し風変わりな組み合わせだからこそ生まれた視点が土台になっている。

そして今回、三本目となるアンサーエッセイを書くことにした。先月公開された妻の連載「本音の置き場所」を読み、いまの気持ちを文章にしたくなったのだ。今回は、これまでのように芸能人と会社員という特異な夫婦構造が軸になるわけではない。ひと組の夫婦、ふたりの人間、そして父と母として、僕ら夫婦のすれ違いについて、それを経て感じていることを僕の言葉で書いていきたいと思う。

もしかすると、僕が記すアンサーエッセイを読んでくださる方と、僕たち夫婦の間に同じ景色が立ち上がるのかもしれない。子どもが生まれたり、働き方や暮らしが変わると夫婦それぞれの役割も形が変わっていく。その過程でふと、「夫婦って、こんなにもすれ違うものだっただろうか」と戸惑う瞬間が、どの夫婦にも訪れるのかもしれない。

仲が悪いわけじゃない。むしろ互いを思いやっているのに、その気持ちがうまく届かない、届けられない日がある。そんな曖昧な距離感こそ、言葉にしにくく、気づいたときには小さな溝になっている。僕が今回書くのは、そんな名前のつかない夫婦の距離の話だ。

夫婦仲は良好だと思っていたけれど…

2021年4月に入籍した僕たち夫婦は、気づけばもう夫婦5年生だ。妻のエッセイを読まれた方の中には、「夫婦仲、大丈夫なの？」と心配された方もいるかもしれないが、僕自身は良好だと思っている。

ただし、昨年夏に娘が生まれてから、夫婦としての意思疎通の難易度は格段に上がった。ふたりで過ごしていた頃は、コミュニケーションはシンプルだったが、互いを思いやる気持ちは、そのままストレートに愛情や優しさとして相手に届いた。

だが、娘が生まれてから、共働きということもあり、生活の中で名もなきタスクが爆発的に増え、シンプルなやりとりでは意思疎通が難しくなり、家の中のことがうまく回らなくなってきた。その積み重ねの中で、自由業という働き方の柔軟さもあり、妻が担ってくれているタスクが自然と増えてしまった。

僕が仕事から帰宅してから家にいる間、娘にばかり気を取られていると、そのぶん妻への配慮が薄くなる時がある。自分では区別なく家族全体のことを考えているつもりでも、同じ行動でも「父」「夫」の立場によってもたらす影響は違うことに、つい最近気づいた。「母」と「妻」もまた同じなのだと思う。

二つの役割が、それぞれ別の重さで日々の中に存在しているはずだ。両親と夫婦、その双方の関係性が複雑に絡み合い、ときに僕らを二重人格のように揺らしていく……。まるで大人4人で共同生活しているかのように思えたのだ。

家事・育児の８割を妻が担当するように

妻のエッセイにも書かれていたが、今年の4月から僕ら家族の生活が大きく変わった。娘が保育園に通い始めたことに加えて、僕の部署異動により職場環境が一変。オフィスの場所も職位も変わったのだ。

娘が保育園に通いだしたら、僕は在宅勤務を増やし、勤務の前後で娘の送迎をしよう、体調不良によるお迎え要請が発生した場合は、すぐに駆け付けられるようにしたいと考えていた。実際に妻ともそう話していたのだ。

しかし、人事異動によって、思い描いていたようなフレキシブルな働き方が難しくなってしまった。それでも月に数回はなんとか調整して在宅勤務や有給休暇を取得しているが、それが今できる精一杯。そのため、保育園の送迎も、帰宅してからの娘のごはんも、体感で80%は妻が担ってくれていた。

だからこそ、僕は定時の17時ちょうどに退勤できるよう逆算して仕事に臨むようになった。結果的に仕事の生産性は以前より上がった気さえする。職場を足早に出ると、駅まで早歩きし、乗り換えの駅で目の前に階段が現れる車両を目がけて、電車に飛び乗る。移動中に娘の今日の様子や家で過ごす妻のことが頭をよぎる。同時に、まだ職場に残る同僚たちの姿も頭に浮かぶ。いくら時間をやりくりしても、どうしても足りない。

「保育園、もう少し時間を長くしてみない？」

妻にそう提案することもあった。朝、僕が送る場合は朝早くなり、迎えに行けば夕方遅くなってしまう。でもせめて送迎のどちらかだけでも僕が担い、妻の負担を少しでも軽くしたかった。また、両親がうまく役割を分け合えていたほうが、家庭内の空気感も良くなり、結果的に娘にとっての安心につながると思ったからだ。

「それはまだかわいそうだよ……私が調整するから大丈夫」

妻が心配するように、たしかに娘が保育園で過ごす時間は長くなる。ただ、僕は愛情たっぷりの保育園で長く過ごしても大丈夫だとも思っていた。どちらも相手と娘への思いやりが根底にあってのやりとりではあった。

こうして僕たちは、背景にある自らの気持ちをきちんと伝えずに、それぞれの提案や見解だけを伝え合うことが増えてしまった。おそらく僕の表現の怠惰が招いたすれ違いだったのだと思う。

