国内で初めて自動運転の旅客船が瀬戸内海を走ることになりそうです。岡山市のフェリー会社などが岡山と小豆島を結ぶ船を自動で運航できるようにしました。

【写真を見る】国内初「自動運転の旅客船」 岡山ー小豆島間 商用運航の開始は2025年度中を目指す

生活航路維持の救世主になるか

船員の高齢化などで生活航路の維持が課題となる中救世主になるかもしれません。



「今まさに自動走行。これは自動走行ですね。この青がもともと行くルートだったんですけど、今よけて右側に出して、今、タグボートを安全にかわしているという状況ですね」

両備国際フェリーが運航する「おりんぴあどりーむせと」です。



無人運航船の実現などを目指す日本財団のプロジェクトに参画し、今月5日に国内で初めて「自動運航船」として国の船舶検査に合格。報道陣に公開されました。【画像②】

（両備グループ 小嶋光信CEO）

「離島の多い日本の1つのソリューションとしてですね、非常に大きな成果があげられた」



到着時間やコースなどをあらかじめ設定した上で、位置情報システムやレーダーで周辺の船や岩礁を避けながら自動で運航するということです。

「離島に住む人たちの移動方法確保・維持に期待」

（喜多泰功記者）【画像③】

「船員の高齢化や不足によって生活航路の維持などが課題となる中、プロジェクトを進める日本財団は、船の自動化の加速に期待を寄せます」



（日本財団 海野光行常務理事）【画像④】

「離島に住む住民の方々の移動方法の確保と維持、これを進めていく上では1つ重要な意義にもなっていくのかなと思っております」

「おりんぴあどりーむせと」は、今後、システムの習熟を図り、自動運航船としての商用運航の開始は2025年度中を目指したいとしています。



プロジェクトでは、今後、船の自動運航によって得られたデータを国際ルールの策定の場でも活用していきたいとしています。