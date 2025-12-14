¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸»Ù±ç¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¡¡¡Á ¤¢¤ª¤¾¤éºÄ¸¢²ó¼ý Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¡Á
¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ëµð³Û¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢ÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë1999Ç¯2·î¡¢¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼Ë¡¡ÊºÄ¸¢²ó¼ý´ÉÍý²ó¼ý¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡Ë¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤«¤é¤Î°ÑÂ÷¤ä¾ùÅÏ¤ò¼õ¤±¡¢ÆÃÄê¶âÁ¬ºÄ¸¢¤Î´ÉÍý²ó¼ý¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¡ÊºÄ¸¢²ó¼ý²ñ¼Ò¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¹â¤Þ¤ëºÆÀ¸»Ù±ç¥Ë¡¼¥º¤ØÂÐ±þ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡ÖºÆÀ¸·Ï¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¶ÈºÆÀ¸¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¡¢µç¶´ë¶È¤Ø¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¤¢¤ª¤¾¤éºÄ¸¢²ó¼ý¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:294291431¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Îº´Æ£Àµ¹À¼èÄùÌò¡¢±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¤Îüâ¶¶µ£ÉôÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡1987Ç¯¤ËÆüËÜºÄ·ô¿®ÍÑ¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¡¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£
¡¡¹ñÆâ»ÙÅ¹¤ä¿³ººÉôÌç¡¢ºÄ¸¢²ó¼ý¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯6·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
¡¦üâ¶¶¡¡µ£»á¡Ê±Ä¶È¿ä¿ÊÉôÄ¹¡Ë
¡¡1994Ç¯¤ËÅì³¤¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¤·¡¢ºÄ¸¢Çã¼è¤ä¿³ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯7·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
¡½¹ñÆâ¤Îµç¶´ë¶È¤ÎÇ§¼±¤Ï
¡Êüâ¶¶¡Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤äÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤«¤é»ö¶È³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¤ä²áÅÙ¤Î¼ÚÆþ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë°ìÊý¡¢È´ËÜÅª¤Ê»ö¶È²þÁ±¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤º¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢ÈæÎ¨¤ÏÄã°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÖºÑ¾ò·ï¤ÎÊÑ¹¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ª¤¾¤éºÄ¸¢²ó¼ý¡¦üâ¶¶±Ä¶È¿ä¿ÊÉôÄ¹
¡½¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¤¬»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤Ï
¡Êüâ¶¶¡ËÂç¤¤¯3ÅÀ¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤Î°Ý»ý¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ëÅÀ¡£ºÆÀ¸»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬»ý¤ÄÆÃÍ¤Îµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»¶°ï¤Ê¤É¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¶È³¦¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¡á¼èÎ©¤Æ²°¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¼ý±×¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡3ÅÀÌÜ¤Ï¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤À¡£¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¤Ï½¾Íè¡¢B/S¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ»ñ»ºÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆÀ¸»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢P/L¤Ë¤âÃåÌÜ¤·É¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤âÁê±þ¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢À®Ä¹¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡½¤¢¤ª¤¾¤éºÄ¸¢²ó¼ý¤Î¶¯¤ß¤Ï
¡Êüâ¶¶¡ËÊÀ¼Ò¤Ï¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¤äÁ´¹ñ¿®ÍÑ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤â»ñËÜ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î°Æ·ï¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î³°ÉôÀìÌç²È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´±Ì±¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¤È°Æ·ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´ü´Ö¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸Ä¹´ü»Ù±ç¤â¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¯¤ß¤À¡£
¡½¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤Ï
¡Êº´Æ£¡Ë¶áµ¦·÷¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£²áµî¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ÇÍÍø»ÒÉéºÄ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÒÄ¹¤Ç·Ð±Ä²þÁ±¤¬¼Â»Ü¤·¤Å¤é¤¤¼ÒÉ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÂåÉ½¼Ô¤ÎÀÂµî¤Ç»ÒÂ©¤Ø¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢·Ð±Ä²þÁ±¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÇöÍøÂ¿Çä¤ÎÂÎ¼Á¤Ç¶ÈÀÓ²þÁ±¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é18Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´ü»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸å·Ñ¼Ô¤Î¾µ·Ñ°Õ»×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¼ý±×ÎÏ¤Î²þÁ±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¶áµ¦·÷¤ÎÃæ¾®´ë¶È³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¤Ë°Æ·ï¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Æ±³èÀ¶¨¤Ç½é¤Î¼«¼çºÆ·ú·¿È´ËÜºÆÀ¸°Æ·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ëº´Æ£¼èÄùÌò
¡½¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º°Æ·ï¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë
¡Êº´Æ£¡Ë¤Þ¤¿¡¢»³ÍÛÃÏÊý¤Î¿å»º²Ã¹©¤Èµë¿©¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò¤Î»öÎã¤â¤¢¤ë¡£Åö½é¤ÏÊÌ¤ÎºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É»Ù±ç¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¤ØºÄ¸¢¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¡£3¥«·î¸å¤Ë¤Ï»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È´ËÜºÆÀ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥ìºÆÀ¸·×²è¤ÎºöÄê¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÁ¡¢ºÆÀ¸¤ËÄ¹¤±¤¿ÀìÌç²È¤â¤ª¤é¤º¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂÐÌÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¼«¼çºÆ·ú¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤«¤éºÆÀ¸·×²èºöÄêÃæ¤Ë¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·¿¤Î»ö¶ÈºÆÀ¸¤ËÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ãµº÷Ãæ¤Ë»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤µë¿©»ö¶È¤Î¤ß¾ùÅÏ¤·¡¢Æ±»ö¶È¤Î½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Êº´Æ£¡Ë¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶å½£¤ÇÆÈÎ©·ÏÍ½È÷¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÎò70Ç¯¤Î³Ø¹»Ë¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢¶È¼ïÊÁ¡¢ËèÇ¯4·î¤ËÆþ³Ø¶â¤¬Æþ¤ë¤¬¡¢Ç¯ÅÙËö¤Î2·î¡¢3·î¤Ë¤Ê¤ë¤È±¿Å¾»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¤¥ó¹Ô¤Î¶¯¤¤´õË¾¤ÇÊÀ¼Ò¤¬ºÄ¸¢¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¡£ºÆÀ¸ÊÛ¸î»Î¤ò»Ï¤á¡¢FA¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤äÂè»°¼Ô»Ù±çÀìÌç²È¤Ê¤É¤ÎÂÎÀ©¤òÊÀ¼Ò¼çÆ³¤Ç¹½ÃÛ¤·¡¢»ñ¶â·«¤êÉ½¤ò¤ß¤Æ¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÊÀ¼Ò¤Î¤ß¤¬ÍøÊ§¤¤¤Þ¤Ç»ß¤á¤Æ»ñ¶â·«¤ê»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡EXITÄ¾Á°¤ÇÂà¿¦¶â¤Î°ìÉôÌ¤Ê§¤¤¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¸ÛÍÑ°Ý»ý¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ºÆÀ¸»Ù±ç¤¬´°Î»¤·¤¿¡£
¡½º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï
¡Êüâ¶¶¡ËÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈºÆÀ¸¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌç²È¤È¸òÎ®¤Ç¤¡¢¼Ò°÷¸Ä¡¹¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡£ÀìÌç²È¤ÎÊý¡¹¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¼èÁÈ»ÑÀª¤Ë¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡ÖºÆÀ¸¡×¤ÇÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖºÆÀ¸·Ï¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ëüâ¶¶»á¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤ËÇº¤ß¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Î²á¾êºÄÌ³¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Àº¿ÀÅª¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¤À¡×¤È¼«Éé¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆÀ¸¤ËÄ¹¤±¤¿¿Íºà¤¬ËÉÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶ÈºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆÀ¸¤ËÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍê¤ß¤Î¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ª¤¾¤éºÄ¸¢²ó¼ý¤ÎºÆÀ¸¼ÂÀÓ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
