フルーツ好きほど太りやすい!? 肝臓に直行する果糖の性質とは【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

フルーツを毎日食べている人はほぼ新脂肪肝

果糖は血糖値を上げないが中性脂肪になりやすい

ビタミンが豊富で、一見ヘルシーに思えるフルーツ。いくら食べても太らず、かえって体によいと思っていませんか。実は、その考えは大きな間違い。フルーツは体脂肪の増加に直結する食べ物なのです。

糖質は「単糖類」「二糖類」「多糖類」に分類され、分子が少ないものほど体への吸収速度が速まります。分子が一つの単糖類は最速。フルーツに含まれる「果糖」は、まさにこの単糖類に属します。つまり、フルーツの糖質は体に急速に吸収されるのです。

ところが、血糖値は上昇しません。血糖値とは血液中のブドウ糖濃度を指すため、果糖は血糖値に影響しないのです。しかし、果糖は肝臓へダイレクトに運ばれブドウ糖に変換されます。血糖値が上がらなくても糖尿病を進行させるのです。また、エネルギーとして消費されにくく、中性脂肪に変わりやすいという性質があり、果糖のとりすぎは即、新脂肪肝につながります。

フルーツは満腹感を得にくいので食べすぎには特に注意。食べる際は、なるべく糖度の低いものを選びましょう。

果糖は容赦なく脂肪として蓄積される

新脂肪肝になりやすい果糖の多いフルーツ

