◇ＦＩＦＡチャレンジ杯 フラメンゴ２―０ピラミッズＦＣ（１３日・ドーハ）

【ドーハ（カタール）１３日＝金川誉】インターコンチネンタル杯決勝でパリＳＧと対戦するチームを決めるチャレンジ杯が行われ、南米王者のフラメンゴ（ブラジル）がアフリカ王者のピラミッズＦＣ（エジプト）に２―０と勝利した。２４年のフラメンゴ監督就任から短期間で数々のタイトルをつかみ、早くも次世代の名将の呼び声も高いフェリペルイス監督（４０）は「私は常に学び、野心を持っている」と欧州王者との決勝を見据えた。

序盤から試合を優位に進めたフラメンゴは、前半２４分、ウルグアイ代表ＭＦデ・アラスカエタのＦＫに、ＤＦペレイラがヘディングで合わせて先制。前半アディショナルタイムには、スルーパスに抜け出したピラミッズＦＣのコンゴ代表ＦＷマイエレのシュートを、ＧＫロッシが鋭い飛び出しでセーブし、失点を防いだ。さらに後半７分、フラメンゴが再びデ・アラスカエタのＦＫからブラジル代表ＤＦダニーロがヘディングでたたき込み、リードを２点に広げた。

パリＳＧ戦では、欧州ＣＬを過去に２度制するなど、数々のタイトルを獲得してきたルイスエンリケ監督と相まみえるフェリペルイス監督。Ａマドリードでの現役時代には、バルセロナを率いていたルイスエンリケ監督と“ひと悶着”もあった。しかし「彼が成し遂げたように、さまざまなチームでタイトルを勝ち取ることは非常に難しい。彼に深い敬意を抱いている。ピッチ上では口論もありましたし、退場したこともあった。でも彼が成し遂げた全てを目の当たりにしてきました。私は今、以前より彼を尊敬しています」と語り、決勝での対戦を楽しみにしている様子だった。