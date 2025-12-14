働き盛りに突然命を奪われる

寛政5年（1793）5月以降、134枚の役者絵を中心に作品が発表された東洲斎写楽は、翌寛政6年（1794）には忽然と姿を消した。もっとも、写楽はのちにビッグネームになったものの、同時代においてさほど売れたわけではなかった。当時、役者のひいき筋が求めたのは役者を美化した絵で、欠点までが誇張されていた写楽の絵には、購買意欲をあまりそそられなかったようなのだ。

いずれにせよ、蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）はその後も、次の世代の作家たちを育てながら、タガを緩めずに活動を続けた。十辺舎一九（井上芳雄）や曲亭馬琴（津田健次郎）ら次代を担う戯作者たちが、蔦重のもとで力を蓄えた。新分野の開拓にも熱心で、国学者の本居宣長（北村一輝）にもアプローチすべく、蔦重は伊勢国（三重県東部）の松坂にまで出向く。

蔦重を演じる横浜流星

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第48回、その名も「蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)」（12月14日放送）では、そんな模様が描かれる。だが、最終回だからそれだけではない。蔦重は無事には済まない。相変わらず忙しい日々を送る最中、突然、病に倒れ、いままで縁のあった絵師や戯作者らが次々と駆けつけるなか、寛政9年（1797）5月6日、47年の生涯を閉じる（数え48歳）。

亡くなる日、蔦重は死を予感し、自分は午の刻（正午）に死ぬだろう、と予告した。そして、自分の死後の蔦屋について指示し、妻とも最後の別れを惜しんだという。ところが、午の刻になっても死なないので、「遅いではないか」と冗談をいう余裕もあったという。逝ったのは夕刻だった。

ところで、壮健な蔦重の命を奪った病気とは、どんなものだったのか。

白米を食べる習慣とともに流行

蔦重の死因だが、曲亭馬琴の『近世物之本江戸作者部類』などに「脚気」と記されている。脚気とはビタミンB1が不足して起きる疾患で、末梢神経の障害や心不全による全身のむくみが引き起こされる。現代においても、偏った食生活の結果として、ビタミンB1が不足している脚気の「予備軍」は少なくないという指摘もあるが、脚気の患者というとほとんど聞かない。

だが、江戸時代には脚気にかかる人が増え、とくに江戸で流行ったので「江戸煩（わずらい）」といわれた。かなり恐れられたのは、死に至る病だったからである。

古くは『日本書紀』や『続日本紀』にも、脚気と思われる症状の病気について記されている。とくに『源氏物語』や『枕草子』には「あしのけ」という言葉が散見され、脚気のことだと考えられている。この時代には天皇や公卿のあいだでも、ポピュラーな病気になっていたことがわかる。その理由はあきらかで、平安時代になると、上流階級のあいだに白米を食べる習慣が広がったからである。

前述のとおり、脚気の原因はビタミンB1の不足で、それは白米食と関係があった。ビタミンB1は胚芽部分に多く含まれるが、精米すると取り除かれてしまうので、白米にはわずかしか残っていない。このため、当時としてはぜいたくな白米中心の食生活を送っていた天皇や公卿が、原因がわからないまま、脚気に悩まされることになったと考えられる。

時代が下って元禄（1688〜1704）のころになると、一般の武士から町人のあいだにまで広く流行した。この時代までに、とくに将軍の御膝元である江戸では、白米を食べる習慣が一般の武士から町人にまで普及した。それにともなって、脚気も広く流行するようになったのである。

一汁一菜で栄養バランスが保てない

江戸時代、白米を食べる習慣は江戸や大坂などの都市部から広がった。したがって、参勤交代で江戸に参府する大名や武士たちも、江戸にいると息切れしたり、足元がおぼつかなくなったり、ときには寝込んでしまうことが多かったという。足元に影響が出るのは、末梢神経や中枢神経が冒されるからで、重症化すると心不全を起こし、死に至ることが珍しくなかった。

ところが、患った武士たちも、領国に帰るとウソのように治ることが多かったという。このため脚気は、前述のように「江戸煩」と呼ばれたのである。

むろん、おかずをしっかり食べて栄養バランスをとっていれば、問題なかっただろう。ところが、江戸時代の食事は「一汁一菜」と呼ばれる簡素なスタイルが基本で、身分にかかわらず、すなわち武士や大名も含めて、ごはんのほかには味噌汁（一汁）と一品のおかず（一菜）というのが一般的だった。一汁はそれなりに具を多くしたとしても、一菜は漬け物や野菜の煮物などが中心だった。

しかも、おいしい白米が食べられることで、主食に偏重しおかずを軽視する傾向が生まれたからまずかった。

ちなみに、漬け物はビタミンB1不足を補う可能性があった。ぬか漬けは精米した副産物である米ぬかをつかった食品なので、ビタミンB1を大量に含み、脚気の予防に役立ったといわれる。とはいえ、ごはんを多く食べてカロリーやたんぱく質を補うのが、当時の食のあり方だった。大量の白米に見合うだけのぬか漬けを食べるのは困難だろうから、どうしてもビタミンB1が欠乏し、脚気が蔓延することになったと考えられる。

脚気は次第に大坂や京都でも流行るようになり、天保時代（1830〜44）には地方都市にも波及していった。蔦重が脚気にかかったのは、天保の40年ほど前だが、江戸では白米がすっかり普及していた。

事実上、松平定信に殺された

『べらぼう』では、将軍補佐および老中首座となった松平定信（井上祐貴）の寛政の改革によって、風紀の取り締まりが強化され、多くの戯作が絶版になったり、蔦重自身が身上半減の処分を受けたりと、蔦重の事業が翻弄される模様が描かれてきた。

寛政の改革の倹約令は、いうまでもなく、食事も対象になった。そもそも質素な一汁一菜を、さらに徹底するように指導されたほか、外食や美食は極力控えるべきものとされた。江戸の名物料理とされた寿司、天ぷら、うなぎの蒲焼なども、倹約令の対象になった。

こうなると好きな食事ができず、白米ばかり食べることにならざるをえない。必然的にビタミンB1は不足する。生まれ育った吉原で美食に慣れ、メディアの世界で成功してからは食生活がぜいたくになっていたと容易に想像される蔦重が、食に関して倹約を余儀なくされたのは、痛かったのではないだろうか。

その結果、ビタミンB1が一気に不足し、脚気に罹患したのだとすれば、数え48歳の若さで急死しなければならなかったのは、松平定信に殺されたのも同然だといえるかもしれない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

