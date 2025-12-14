12月14日に最終回を迎えるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。本作で調教師監修を務めている大竹正博調教師のインタビューコメントが公開された。

本作は、早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）を原作とした、競馬の世界を舞台に夢を追い続けた大人たちが、家族や仲間との絆で奇跡を起こしていく壮大な物語。12月14日放送の最終回では、山王耕造（佐藤浩市）の遺志を継いだ栗須栄治（妻夫木聡）や中条耕一（目黒蓮）、そしてレースに臨む全ての人たちの思いを乗せ、運命の有馬記念を迎える。

脚本段階から参加し、現場でのリアリティを支えてきた大竹調教師。劇中で調教師・広中博を演じる安藤政信について、「ドラマを見ていると、どこか僕に似てるなと思うシーンもあって、参考にしてもらっているのかな、とは思いました」と語る。

特に似ていると感じた点については、「僕が本当に大事にしているのは『馬との距離感』なんです。近すぎても、見えてこないものがあって、遠すぎても当然見えないものがあります。安藤さんは、そういうところも理解してくれているのかなという感じがしますね」と、安藤の演技の解像度の高さに言及。また、馬主への報告の仕方についても、自身のスタンスと重なる部分を感じたという。

周囲からの反響も大きいようで、「競馬関係者の中でも、もう皆さん至るところで、ロイヤルファミリーの話をしています。馬主の方々からも、ドラマを見ていると聞きます」とコメント。ドラマで描かれる“人間模様”には、プロである競馬関係者も涙していることを明かした。

最終回に向けては、「競馬の世界は、敗者がいるからこそ、勝者がいます。1頭で競馬はできないので。敗者もリスペクトするという気持ちは、皆、ちゃんと持ち得ているんです。そういったことを、最終回にちゃんと教えてくれる結末が待っています」と見どころを語っている。

大竹正博（調教師監修）コメント●安藤政信演じる調教師・広中について僕の方から、演技について何か指摘するところはほとんどなかったです。俳優の方々は、こちらの意図しているものをちゃんと汲み取って、何も言わずとも“演技”にしてしまうという印象を元々持っていたので、むしろ安心して見ています。皆さんが演じられているのを見て、感動するようなところばかりです。調教師・広中博役の安藤政信さんは、トレセン（トレーニングセンター＝競走馬の調教施設）にいらして、一日僕の仕事について回るという日があったのですが、ドラマを見ていると、どこか僕に似てるなと思うシーンもあって、参考にしてもらっているのかな、とは思いました。正直に、しっかりと馬主さんに報告するというところは、似ていると感じましたね。僕も、“馬ありき”でこれまで調教師をやってきたので、第9話でロイヤルファミリーについて、広中が馬主の耕一（目黒蓮）に対してはっきりと厳しい話もしていたところなどは、特に共感できましたし、自分とも似ているなと思いました。

●競馬関係者からの反響と“涙”12月14日に放送される最終回ですが、僕は今までの9話までを全部リアタイで見させてもらっているんです。何回か泣きました。やはり、レースシーンの後に勝って喜んでいるシーンはいいですね。チームで勝っていくというところは、グッときます。競馬関係者の中でも、もう皆さん至るところで、ロイヤルファミリーの話をしています。馬主の方々からも、ドラマを見ていると聞きます。先週お会いした馬主さんも、やはり「泣いている」とおっしゃっていて、馬主の奥様もよく泣いているという話になったり、すごい反響です。全然競馬とは関係ない友人にも、ようやく“調教師という仕事が理解できた”と話をしてくれた方がいて、これまでの競馬を取り上げてきた映画やドラマとは違って、皆さん“人間ドラマ”と捉えて、良いドラマだという風に言ってくださる方が多いなという印象です。

●最終回の見どころ最近はよく、ドラマや映画で“伏線回収”というワードが飛び交うと思うのですが、この『ザ・ロイヤルファミリー』も、「ああ、あれか」という何かが……。競馬の世界は、敗者がいるからこそ、勝者がいます。1頭で競馬はできないので。敗者もリスペクトするという気持ちは、皆、ちゃんと持ち得ているんです。そういったことを、最終回にちゃんと教えてくれる結末が待っています。そこが見どころかなと思います。

