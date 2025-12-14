「優しさと成果は両立しませんよね？」ドラッカーならどう答える？
「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか？
その名は――ピーター・ドラッカー。
彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。
『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希）
「優しさ」と「成果主義」は両立できる？
――「優しさ」と「成果主義」は両立できると思われますか？
吉田麻子（以下、吉田）：結論からいえば、両立します。
ドラッカーの思想では、優しさこそが本来の成果主義の前提なのかもしれません。
ドラッカーは「成果は外にある」と語ります。
これは、成果とは数字ではなく、外の世界にどんな変化をもたらしたかという意味です。
「位置と役割」――ドラッカーが見ていた“人間の幸福”の核心
吉田：ここで軸になるのが、ドラッカーが『産業人の未来』で説いた「位置と役割」という考え方です。
ドラッカーは前書きでこう言っています。
さらに本文では、こう述べています。
つまり、人が“ここが自分の場所だ”と感じ、自分の強みを使って外の世界に貢献できる状態は、“働くうえでの幸福の条件”なのです。
現代風に言えば――「強みが生きて、ちゃんとハマる場所がある」
これが人のモチベーションの土台になるといえます。
リーダーの本当の「優しさ」とは
吉田：この視点に立つと、リーダーの優しさは
・気を遣いすぎて何も言わない
・コンフリクトを避ける
・甘やかす
といった“表面的な優しさ”のことではありません。
本当の優しさとは、メンバーが強みを発揮し、貢献に向けて力を出せるよう、役割と方向性を整えること。
同じ成果を目指す異なるメンバーたちが、それぞれ前に進めるようにするための優しさではないでしょうか。
ドラッカーは『経営者の条件』でこう述べています。
人は、貢献できる場所があるとき、もっとも成長し、もっとも輝くのです。
優しさと成果主義は同じ方向を向いている
◻︎優しさ＝強みを信じ、仕事に生かすよう導くこと
◻︎成果主義＝外の世界に価値という変化を生むこと
◻︎両者は対立せず、むしろ“本質的には一体”
吉田：リーダーがメンバーの強みを「外の成果」につなげられたとき、そこには一律のルールやひな型にとどまらない、受容と共感を伴った令和らしい“優しさ”が宿ります。
そしてその優しさこそが、人を成長させ、組織を強くし、最終的に大きな成果につながっていくのではないでしょうか。