セリエA 25/26の第15節 アタランタとカリアリの試合が、12月14日04:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはアデモラ・ルックマン（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはジェンナーロ・ボレッリ（FW）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。アタランタのダビデ・ザッパコスタ（DF）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がゴールを決めてアタランタが先制。

ここで前半が終了。1-0とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分、アタランタが選手交代を行う。ベラト・ジムシティ（DF）からオネスト・アーノル（DF）に交代した。

58分、カリアリは同時に2人を交代。ガブリエレ・ザッパ（DF）、ジェンナーロ・ボレッリ（FW）に代わりマッテオ・プラティ（MF）、ジャンルカ・ガエターノ（MF）がピッチに入る。

66分、アタランタは同時に2人を交代。ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）、エデルソン（MF）に代わりニコラ・ザレフスキ（MF）、ユヌス・ムサ（MF）がピッチに入る。

66分、カリアリが選手交代を行う。フアン・ロドリゲス（DF）からリヤード・イドリシ（DF）に交代した。

75分カリアリが同点に追いつく。セバスティアーノ・エスポジト（FW）のアシストからジャンルカ・ガエターノ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

79分、アタランタは同時に2人を交代。ダビデ・ザッパコスタ（DF）、オディロン・コスヌ（DF）に代わりラザール・サマルジッチ（MF）、マリオ・パシャリッチ（MF）がピッチに入る。

81分アタランタが逆転。ラザール・サマルジッチ（MF）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もカリアリの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アタランタが2-1で勝利した。

なお、アタランタは33分にロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）に、またカリアリは57分にフアン・ロドリゲス（DF）、76分にジャンルカ・ガエターノ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 06:50:55 更新