プロ・リーグ 25/26の第18節 アンデルレヒトとシントトロイデンの試合が、12月14日04:45にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはマリオ・ストロイケンス（MF）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・アザール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

16分、アンデルレヒトが選手交代を行う。イライ・カマラ（DF）からアリ・マーマール（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

53分に試合が動く。シントトロイデンの後藤 啓介（FW）がPKを決めてシントトロイデンが先制。

57分、アンデルレヒトが選手交代を行う。マリオ・ストロイケンス（MF）からミハイロ・チェトコビッチ（FW）に交代した。

68分アンデルレヒトが同点に追いつく。トルガン・アザール（MF）のアシストからネイサン・サリバ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに71分アンデルレヒトが逆転。ミハイロ・チェトコビッチ（FW）のアシストからニルソン・アングロ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アンデルレヒトが2-1で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。53分にゴールを決めたが、62分にイエローカードを受けている。伊藤 涼太郎（MF）はフル出場した。山本 理仁（MF）は先発し81分までプレーした。17分にイエローカードを受けている。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。69分にイエローカードを受けている。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は81分から交代で出場した。

2025-12-14 06:51:30 更新