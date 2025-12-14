ラ・リーガ 25/26の第16節 ヘタフェとエスパニョールの試合が、12月14日05:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはエイドリアン・リソ（FW）、アレックス・サンクリス（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはキケ（FW）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

53分に試合が動く。エスパニョールのエドゥ・エスポジト（MF）のアシストからレアンドロ・カブレラ（DF）がヘディングシュートを決めてエスパニョールが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エスパニョールが0-1で勝利した。

なお、ヘタフェは21分にキコ・フェメニア（DF）、33分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）、43分にジェネ（DF）、51分にアレックス・サンクリス（FW）、85分にアブ・カマラ（FW）に、またエスパニョールは28分にオマール・エルヒラリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 07:00:28 更新