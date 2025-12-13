「くも膜下出血の主な3つの症状」はご存知ですか？医師が解説！

くも膜下出血の症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「くも膜下出血」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

くも膜下出血は、成人例のほとんどは脳動脈瘤の破裂によって発症します。多くの場合、一度発症してしまうと社会復帰が難しくなることが知られています。

このような危ない病気だと聞いたことがあっても、実際にどのような症状が現れるか、経過をたどるかということは、なかなか想像がつかないのではないでしょうか。

実は、発症後すぐに行う治療だけではなく、発症後から2週間以内はとても慎重な入院管理をする必要があり、さらに発症後1-2ヶ月程度にはまた症状が悪化して手術を要することもあります。

つまり、発症時点と、発症後2週間以内と、発症後1-2ヶ月程度という3つの大きな山を乗り越えて、やっとひと段落というイメージです。

この記事では、発症の前兆、発症時、直後から慢性期までの症状について解説いたします。

くも膜下出血を発症した時の代表的な症状

くも膜下出血の発症時には、頭痛や嘔気・嘔吐、意識消失がよく見られる症状です。

これらのいずれかの症状が出現する場合も、全ての症状が出現する場合もどちらもあります。

発症時には、本人は身動きが取れないくらいに辛い症状となることもあるため、すぐに救急車を呼んで脳神経外科のある病院を受診するようにしましょう。

突然の激しい頭痛

代表的な症状は、突然の激しい頭痛です。バットやハンマーで殴られたような痛み、などと表現されますが、これまで経験したことのない激しい頭痛が急に起こることが特徴です。頭痛のあった時刻を、何時頃ではなくて、「何時何分にあった」というように明確に覚えている患者さんもいらっしゃいます。

もともと頭痛持ちであっても、いつもの頭痛とは異なって感じる場合がほとんどです。

この激しい頭痛に、嘔気・嘔吐を伴うことも、意識を失ってしまうこともあります。

市販の鎮痛薬だけではなく、医療機関で処方される鎮痛薬もこの頭痛には効きません。

嘔気・嘔吐

くも膜下出血の発症時に頭痛はなくて、急に嘔気や嘔吐のみが出現することもあります。

他に胃腸炎の症状がなくて、食中毒など何か思い当たるエピソードもない場合には候補の一つにはなるかもしれませんが、この嘔気・嘔吐の症状だけでくも膜下出血を診断することは難しいと思われます。市販のはき気止めがある場合には、一度服用してみても良いでしょう。くも膜下出血を発症している場合には十分な効果は得られないと思います。

人間ドックで脳動脈瘤を指摘されている場合や、家族の方でくも膜下出血を発症した方がいる場合には、くも膜下出血を発症する確率は高まるので、突然の嘔気や嘔吐が現れた場合には、病院受診も検討してください。

意識障害

激しい頭痛がありその後に意識状態が悪くなる場合は、くも膜下出血を疑う典型的なエピソードです。周囲の方がいればすぐに対応できるのですが、一人でいる場合は救急車を呼ぶことが困難となってしまう可能性もあります。

「くも膜下出血の症状」についてよくある質問

ここまでくも膜下出血の症状を紹介しました。ここでは「くも膜下出血の症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

軽いくも膜下出血の症状について教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

病院では、くも膜下出血の発症時の状態を重症度で分類して、発症後の経過の予測を行って治療します。軽度（軽いくも膜下出血）の場合には、これまで経験したことのない突然の激しい頭痛や嘔気・嘔吐がみられます。なお、中等度の場合には意識を失うこともあり、重度の場合には、意識状態が非常に悪くなります。

他にも経過の予測を行う指標はいくつかあり、これらを総合的に判断をして治療します。

高齢者がくも膜下出血を発症した場合、どのような症状が現れますか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

高齢者も若年層もほとんど症状に差はありません。頭痛と嘔気・嘔吐、意識障害の全てかいずれかの症状が現れます。

編集部まとめ

くも膜下出血を発症した多くの人が何らかの後遺症を持つことが多いのは、発症時だけではなく、発症後1-2ヶ月もの間、乗り越えるべき危ない時期があるためです。持病やもともとの体力の問題などのために、経過が良くないと残念ながら救いきれないこともあります。

そのような事態にはならないように、発症したらすぐに病院を受診することはもちろん、発症を予防することが重要です。生活習慣病の発症予防や悪化予防、定期的な脳ドックを受けること、未破裂脳動脈の治療を受けることなどで、脳の健康を保つようにしていきましょう。

くも膜下出血の原因は年齢で大きく異なり、小児では脳動脈奇形といった先天的な血管病変の破裂が大半を占めます。一方で成人では脳動脈瘤の破裂が原因のほとんどです。

なお、頭部打撲でも打撲の衝撃が強い場合には、脳血管が出血してしまいくも膜下出血（外傷性くも膜下出血）を起こす場合もあります。外傷性くも膜下出血では脳梗塞の症状を出現することは少ないのですが、1ヶ月以上経過して正常圧水頭症を発症することはあります。

発症時と、発症後2週間以内と、発症後1ヶ月頃（以降）とは出現する症状が異なります。発症後1ヶ月間程度は入院していることも多いので、症状の変化があまりわからないかもしれませんが、日々の症状変化を気にしながら脳神経外科では治療をしています。

