エールディヴィジ 25/26の第16節 ズウォレとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、12月14日05:00にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはカイ・デローイ（FW）、コーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ユスティン・ロンワイク（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。ズウォレのショラ・ショレティレ（MF）のアシストからコーエン・コストンス（MF）がゴールを決めてズウォレが先制。

ここで前半が終了。1-0とズウォレがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ズウォレが1-0で勝利した。

なお、ズウォレは37分にシモン・グラベス（DF）、43分にコーエン・コストンス（MF）、90分にシェレル・フロラヌス（DF）に、またフォルトゥナ・シッタルトは13分にユスティン・ロンワイク（MF）、48分にサイブ・ファンオッテル（DF）、73分にライアン・フォッソ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 07:01:17 更新