「それ漫画で翼くんがやるやつや」日本代表10番の“４人無力化”ゴラッソにファン衝撃！「マジでヤバイ」「こんなんどうやって止めんだよ」
堂安律が所属するフランクルトが現地12月13日に開催されたブンデスリーガの第14節で、アウクスブルクとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。
この一戦で、圧巻の決勝点を決めたのが、右サイドハーフで先発した堂安だった。
スコアレスで迎えた68分、右サイドでボールを受けると、カットインをしながら、２人を抜き去って、得意の左足を一振り。相手の包囲網を打ち破る一撃で、ネットを揺らしてみせた。
相手４人を無力化するゴラッソに、ファンからは驚きの声が続々と上がった。
「それ漫画で翼くんがやるやつや」
「律ちゃん、マジでヤバイな」
「堂安ドリブルこんな上手かったのが驚き」
「こんなんどうやって止めんだよ」
「体全体をバランス良く使ったゴール。堂安選手らしい。体幹がさらに強くなった感じ」
「堂安最近異常だな。風格がやべぇ」
「あの角度からの攻めは本当にエグい」
日本代表の10番はこれが今季４点目。安定したパフォーマンスを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
