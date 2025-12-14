ひとり自己分析で“沼”にはまったら…誰かとキャリアの本音に触れる話をしよう！“他者”と対話することで見える本当の自分

「ひとりで行う自己分析には限界がある」



そう指摘するのは、転職支援サービスでサービス開発などに関わってきた三石原士さん。



自身も「自分の強みがわからない」経験をしたなか、あるとき年齢も職種もバラバラな人が集まり、1年を振り返る会に参加したことで、「ひとの視点を借りる」という新たな自己分析の選択肢を見つけたという。



そんな人材サービス・パーソルキャリアではたらく三石さんの著書『かくれた「強み」をみつけよう。自分の舞台がみつからないあなたへ』（日本経済新聞出版）から、自分の強みを知るうえで他者の視点の活かし方を、一部抜粋・再編集して紹介する。

“他者の視点”を得るには？

“他者の視点”を活かすことが大切だとお伝えしました。では、他者の視点を得るにはどうしたらいいのでしょうか。答えはシンプルです。「誰かと話すこと」。たったそれだけです。

でも、ただの世間話では足りません。「これからの自分をどうしていきたいか」「どんなときに自分は熱くなるのか」といった“キャリアの本音”に触れるような、少し踏み込んだ対話です。

そして、この対話には、以下のような力があります。

【1】映し鏡の役割

自分ではみえなかった感情や行動が、相手の反応やフィードバックを通してみえてくる。

【2】言語化の補助

ぼんやりと感じていたモヤモヤが、相手に話すことで言葉になっていく。もしくは相手から出た言葉を借りて言葉にできる。

【3】視点の切り替え

他者の経験や考え方を聴くことで、自分だけでは気づかなかった選択肢が増える。

【4】安心の土台否定されずに話し、受け止めてもらえるだけで、行動する勇気が湧いてく

る。

自分のことは、自分がいちばんわかっている――そう思うこともあるでしょう。しかし実際には、自分自身の魅力や可能性は他者の言葉によってはじめて浮かび上がってくることが多々あります。

たとえば、「あのとき、あなたすごく楽しそうだったよ」「それって、あなたにしかできないことじゃない？」こうした言葉が、自己理解の起点になることは珍しくありません。他者の視点を借りることで、視野の偏りや思い込みが打ち消され、「本当の自分」が立ち上がってくる。

その意味で、他者との対話は、自分という存在をみつめ直すことになります。

誰かに話すことの大きな意味

自分の考えや感情を誰かに話すことに大きな意味があります。言葉にしようとするプロセス自体が、思考を整理し、価値観を浮かび上がらせるからです。そして、相手からのフィードバック。

「あなたってこういうところがあるよね」「それ、他の人にはできないと思う」といった言葉が、自分では認識できていなかった“強み”に光を当ててくれることがあります。

実は「聴く側」に立つことも、自己理解を深める重要な機会になります。相手の話を評価せずに丁寧に聴き、言葉を返す。聴いてあげて、それに対してフィードバックをする。

そうした対話のプロセスを通して、結果的に「自分だったらどうするか」「自分なら何を大切にするか」という、自分の価値観や判断基準を改めてみつめ直すことになります。

つまり、「聴いてもらう」と「聴いてあげる」は対話の両輪であり、そのどちらもが自分自身への理解を深める機会になります。ときに、他人のキャリアの悩みに寄り添ったつもりが、自分のこれからを考えるヒントになっていた――そんな体験をした方もいるのではないでしょうか。

「聴く」ことは理解する姿勢

対話において相手が求めているのは、アドバイスや忠告ではありません。

大切なのは、「相手を理解しようとする姿勢」 です。話をじっくり聴いてくれる人がいることで、話し手自身がその対話を通して考えを整理し、答えをみつけていきます。

相手を無理に励ましたり、無理に共感しようとしたりしなくても、「聴くこと」そのものが相手を認めるというサインになります。認めるという言葉の語源をご存じでしょうか？

「み＋とめる」、つまり「相手のよいところをみて、心にとめる」ことで、聴くというのは相手を勇気づける行為なのです。誰でもちゃんと話を聴いてもらえることは、素直にうれしいと感じるはずです。

もちろん、相手からアドバイスを求められることもあるかもしれませんが、必要以上のアドバイスや「頑張れ」といった励ましは、逆に相手にプレッシャーを与えてしまうこともあります。背景を理解していない場合は的外れなものになりかねません。

聴くことは、本音で話す、信頼できる関係を築く第一歩。聴くことを大切にすることで、自分の話も聴いてもらえるようになり、よりよいコミュニケーションができる関係性ができあがっていきます。この関係が「強み」を知る土台になります。

三石原士

パーソルキャリア株式会社 タニモク開発者／共創プロデューサー

大手情報サービス会社を経て転職サービス「doda」の立ち上げメンバーとしてパーソルキャリア（旧社名：インテリジェンス）に入社。ハイクラス転職サービス「doda X」やオウンドメディアの立ち上げなど、多くの新規事業、サービス開発のマーケティングをリードする。2017年「タニモク」を開発。現在はミッション共創推進部の共創プロデューサーとして「タニモク」プロジェクト、「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」の事務局などを担当