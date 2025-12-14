ひとりで行う自己分析には限界がある！ありもしない正解を求め思わずはまってしまう「4つの罠」と自分だけの視点の狭さ

自分の「強み」を見つけるために、自己分析をすることがある。



しかし、自分が自分にする問いかけに「もっといい答えがあるはず」と思い込んでしまい、堂々巡りになり、結局納得する答えが出ないこともしばしば。



さらには、ひとりで行う自己分析には限界と落ちてはいけない穴があるという。



人材サービス・パーソルキャリアの三石原士さんの著書『かくれた「強み」をみつけよう。自分の舞台がみつからないあなたへ』（日本経済新聞出版）からひとり自己分析の限界と「4つの罠」について、一部抜粋・再編集して紹介する。

ひとりで行う自己分析の限界

ここまでは、「強み」や「キャリア」について話をしてきました。

では、キャリアのスタート地点となる「わたしの強み」は、どうみつけていけばいいのでしょうか。

それは、「自己分析」です。

最近では、自己分析ツールや適性診断、キャリアの棚卸しといった方法もたくさんあり、自分の強みや適職をみつけるための手法が数多く提供されています。

私もクリフトンストレングス（旧ストレングスファインダー）を用いて自分自身の資質を明らかにしたり、ライフラインチャートを用いて自分の強みを発揮できるパターンを理解しようとしたり、自己理解を深めようとしています。

一方で、気になることがあります。

たくさんの自己分析を手伝ってくれる診断やツールがあるのにもかかわらず、強みを見出すことができず、多くの人がこれからのキャリアやはたらき方に悩んでしまうのはなぜかということです。

実は、私のところに相談に来られる方の多くが将来のことをしっかりと考えており、何も考えていないという方はあまりみかけません。セミナーに参加したり、診断サービスなどを用いたりして、しっかりと自分と向き合い、自己分析されている方もたくさんいらっしゃいます。

堂々巡りになって“沼”にはまる

では、なぜ、悩んでしまうのか。その原因は、ひとりきりで行う自己分析にあると考えています。

ひとりで自己分析をすればするほど「本当にこれが自分の強みなのか？」「他の選択肢はないのか？」と堂々巡りになりがちです。

そして、本当は正解なんてないのにもかかわらず、正解を探し続けることになります。正解を求めるようになると、決めないし、決めないから行動しない。

行動しないから、具体化されない。具体化されないから、ずっと考え込んでしまう。この堂々巡りにはまります。

この状態を、私は 「自己分析の“沼”」 と呼んでいます。

自分の内面を掘り下げようとすればするほど、答えが出るどころか、ありもしない正解を追い求め続けてしまう。こうしてさらなる深みにはまってしまうのです。

大切なことは、自己分析だけにとどまらずに行動すること。そして、その体験を通じて検証することです。

行動からわかったことを活かして、自己分析したことを振り返り、再び行動する。行動しなければ、自分の本来の強みがわからないし、具体化もされません。

私は、ひとりで自己分析することは意味がないといっているのではありません。行動してワクワクした気持ちや「やってみたい」という衝動を感じることが、自分を理解するよい機会になります。

ひとり自己分析4つの罠

自己分析する目的は、自分自身の強みを発揮するため、自分自身の資源や活かし方を理解すること。

ただ、自己分析を“ひとりで”行おうとすると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。ここでは、そんな「ひとり自己分析の4つの罠」を紹介します。

【1】視野の罠：みえている世界が狭い

自分がみてきた経験や知識のなかでしか物事を捉えられず、本当は存在するはずの「可能性のある環境」や「選択肢」に気づけない状態。狭い視野のままで選択してしまうと、自分に最適な舞台を見逃すことにもつながってしまいます。

【2】思い込みの罠：自分を過小評価してしまう

「自分には向かない」「当たり前すぎる」といった内なる声が、自分の強みや可能性を否定しがち。実は周囲からみれば評価されていることすら、自分では「当たり前にできる」で片付けてしまったりすることもあります。



たとえば、「私はただ周囲の意見を整理しているだけ」と思っていた行動が、他人からみれば「複雑な意見をまとめる力がある」と評価されることもあるわけです。

【3】感情の罠：本当の想いにフタをしてしまう

役割を演じて「こうあるべき」と考えてしまうことも。それは、あなたの本心ではありません。自分では「楽しい」と声に出していても、表情はどこか曇っていたり、声と表情が一致しないことを「あれ？」と他人の違和感で気づいたり。逆に、他人からの「そのときのあなた、すごくイキイキしてたよ」という一言ではじめて、自分の“本当の気持ち”に気づくことがあります。

【4】完璧主義の罠：言語化し、計画をしっかりと立てたくなる

「ちゃんと目標を決めてから行動しなきゃ」「ビジョンを描けてないとダメ」……そうした“正解志向”が、むしろ最初の一歩を遠ざけてしまいます。ひとりで考えすぎて修正ができない完璧主義が行動の壁になります。

ひとり自己分析に潜む4つの罠をみてきましたが、それらに共通するのは、「自分だけの視点には限界がある」ということです。では、どうすればそこから抜け出せるのか。そのカギとなるのが、“他者の視点”を活かすことです。

三石原士

パーソルキャリア株式会社 タニモク開発者／共創プロデューサー

大手情報サービス会社を経て転職サービス「DODA」（現「doda」）の立ち上げメンバーとしてパーソルキャリア（旧社名：インテリジェンス）に入社。ハイクラス転職サービス「iX」（現「doda X」）やオウンドメディアの立ち上げなど、多くの新規事業、サービス開発のマーケティングをリードする。2017年「タニモク」を開発。現在はミッション共創推進部の共創プロデューサーとして「タニモク」プロジェクト、「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」の事務局などを担当