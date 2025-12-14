£Ó£Ë£Å£´£¸ÁêÀîÃÈ²Ö¤¬¤Ä¤«¤ó¤Àà£Ó£Î£Ó¥É¥ê¡¼¥àá¡¡¥ò¥¿¥¯Ìó£±Ì¾¤«¤é¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¡¡
¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¡Ê£²£²¡Ë¤¬à£Ó£Î£Ó¥É¥ê¡¼¥àá¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££´·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°®¼ê²ñ¤Ç¥ò¥¿¥¯£±¿Í¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢ÀéÄ»¤éÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¡£¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°±¡¡¦¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¤È¤ÎÂÐÃÌÂè£³²ó¤Ç¡¢ÁêÀî¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡õÁêÀîÃÈ²Ö¥Ð¥º¥êÂÐÃÌ¡Ê£³¡Ë¡Û
¡¡¹â¿Ü¡¡¤Û¤Î¤Î¡ÊÁêÀî¡Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÈÁ´Éô¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁêÀî¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±£±Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡ºÇ½é¤Ë½Ð¤¿Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¤ÎÂç¿©¤¤´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî¡¡µðÂçÎäÌÍ¤Î´°¿©¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥êÃ£À®¤Ç¤¤º¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ï£³¥¥í¿©¤Ù¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¼ýÏ¿¤Î¾¯¤·Á°¤Ë¾Æ¤Æù¤òÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ°ßÂÞ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡½é¤á¤ÆÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿´¶ÁÛ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¡¡ÁêÀî¡¡¤³¤ì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶¦±é¤·¤¿¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¤·¡ÖËÜÊª¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤À¡ª¤Ã¤Æ¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡¤½¤Î¼¡¤¬¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤âÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸å¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Û¤Î¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ë°®¼ê²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬£°¿Í¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁêÀî¡¡¼«Ê¬¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ö¤Á¤ã¤ó¡Ê¢¨¤¤¤Ä¤â°®¼ê²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêÀî¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤âÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£È¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¡¡ÁêÀî¡¡¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤â¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡¤½¤Î¼¡¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî¡¡¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ð¡ª¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í²á¤®¤ë¤À¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊüÁ÷¤Ç¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡ÁêÀî¡¡ÀéÄ»¤Î¤ª£²¿Í¡Ê¥Î¥Ö¡¢Âç¸ç¡Ë¤ÈµÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¡¢Ä»Ã«·É¤µ¤ó¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¤µ¤ó¡¢¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡Ë²°ÉßÍµÀ¯¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡£±£²·î£¸Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ä½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÁêÀî¡¡¤â¤¦ÂçÊª¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤Êý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤Î¤Î¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤ò¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¤ÎÁêÀî¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡ÁêÀî¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢£Ó£Î£Ó¡Ê£´·î£±£²Æü¤Î°®¼ê²ñ¸å¤Ë¡ØËÜÆü¤Î°®¼ê²ñ¡¢¥ò¥¿¥¯Ìó£±Ì¾¡£¡Ù¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¡Ë¤«¤éÁ´Éô»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£Ó£Î£Ó¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦£Ì£É£Î£Å¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª