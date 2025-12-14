【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 最終話】蔦重、脚気の病に倒れる
【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の最終話「蔦重栄華乃夢噺」が、14日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」で「激アツ」と話題の“アベンジャーズ”集結シーン
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
店を再開した蔦重（横浜）は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。
しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。てい（橋本愛）や歌麿（染谷将太）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大）や重政（橋本淳）、南畝（桐谷健太）、喜三二（尾美としのり）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大河「べらぼう」で「激アツ」と話題の“アベンジャーズ”集結シーン
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」最終話あらすじ
店を再開した蔦重（横浜）は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。
しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。てい（橋本愛）や歌麿（染谷将太）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大）や重政（橋本淳）、南畝（桐谷健太）、喜三二（尾美としのり）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】