「大大大当たり」キターーッ！！【ミスド】の「新作ドーナツ」が超アツい♡

斬新なビジュアルにびっくり！【ミスタードーナツ】から、ネットオーダー限定で登場した「新作ドーナツ」の可愛さが話題を集めそうです。今回は、@ftn_picsレポーターのリアルな感想とともに、その詳細を紹介します。

衝撃ビジュアルに思わず二度見！？

55周年を迎えたミスドと、「ポケモン」のキャンペーンで生まれた「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、個性的なビジュアルでインパクト抜群！ 土台は「オールドファッション」にホワイトチョコをコーティング。ドーナツツリーは、ピンクが可愛いメモタンモチーフのドーナツと、さまざまなフレーバーのドーナツポップ8個でつくられています。

360度キュート！ シェアして食べたいドーナツ

丸いドーナツを絶妙バランスで重ねた様子は何とも愛らしく、@ftn_picsレポーターHaruさんは「まるでカラフルなオーナメントのよう」「見た目も味わいもかなり豪華」「結構大きめ」と感想を投稿しています。ご褒美スイーツとして独占するも良し、ボリュームもあるのでシェアして食べるも良しです。

「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は受け取り前日までのネットオーダーが必須で、販売数量も限定。パーティーのデザートやご褒美おやつとしてGETするなら、スケジュールが決まった段階での早めの予約がおすすめです。

