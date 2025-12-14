今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんの何気ない日常の様子です。水をしっかり飲んだあと、飼い主さんのほうを見上げた瞬間がおもしろく、少し誇らしげにも見えたみたいです。投稿はXにて、36.6万回以上表示。3.2万件以上のいいねが寄せられていました。

さっきまで水飲んでたｴﾗｲ

今回、Xに投稿したのは「ぐう」さん。登場したのは、猫のぐうちゃんです。

投稿主さんによると、ぐうちゃんはXに投稿をアップする直前、水を飲んでいたとのこと。

乾燥しがちな時期ということもあって、飼い主さんは「えらい」とたくさん褒めたそうです。

注目すべきはここから。水を飲み終えたぐうちゃんが投稿主さんを見上げたとき、口元にはしっかり証拠の水滴が残っていたとのこと。「ちゃんと飲んだよ」と言いたげな表情だったようです。

ぐうちゃんの横で一緒に白湯を飲んで過ごした投稿主さん。ぐうちゃんの口元の水滴は拭き取るか迷いつつ、そのまま自然に乾くのを待つことにしたそうです。とっても微笑ましいですね。

口元の水滴に癒されたX民たち

しっかり水分補給して、口元にはその証拠を残していた猫のぐうちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「コレはたまらんです」「拭いてあげようとすると、ガブッ！かなあ」「ぐぅさん相変わらず若々しい」「愛おしい」「口元あざと可愛すぎだぁ」などの声が多く寄せられていました。

「本当に10歳なのだろうか。実はまだ2歳くらいなのでは」と投稿主さんが感じるほど、可愛らしいぐうちゃんでした。

Xアカウント「ぐう」では、猫のぐうちゃんとの日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、ぐうちゃんの可愛さが満載です。

