もっちり×カリッのチョコづくし！　丸亀製麺『うどーなつ』　冬の新作2種を食べてみた

丸亀製麺の「丸亀うどーなつ」に、冬の新作2種が登場。「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」と「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」を買ってきました。

うどーなつは、原材料にうどんを30パーセント以上使用しているドーナツです。店内で生地づくりから揚げるところまで手づくりしていて、生地には数時間ごとにひいた白だしも加えているとのこと。2024年6月の発売以来、累計2000万食を突破した人気商品です。

今回の新作は、生地の中に生チョコとチョコの2種類を練り込み、外側にもチョコソースがかかった“ダブルチョコ”構造です。

会計を済ませたら、カウンターで専用パウダーをスプーン1杯。ごほうびチョコ味には「特製チョコレート味パウダー」、しあわせミルク味には「特製ミルク味パウダー」をかけて、袋に入れてシャカシャカ。私が訪れた店舗では、スプーンにしっかり「ごほうび」「しあわせ」と書いてあったのでわかりやすかったです。

◆「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」5個入り370円（税込）539キロカロリー

表面にはチョコソースがかかっていて、かたまったソースのカリッとした食感が、もちもちの生地のアクセントに。生地の中にもチョコが練り込まれているので、かんでいるうちにチョコの風味がじわじわと感じられました。



外側のソースとパウダーが重なって、たしかにチョコづくし。甘さはしっかりあるけれど、くどくはありません。

◆「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」5個入り370円（税込）540キロカロリー

こちらは外側にホワイトチョコソースがかかっていて、白いパウダーとあいまってやさしい印象です。



食べてみると、ごほうびチョコ味よりもまろやか。ミルクの風味が前に出ていて、親しみやすい甘さでした。生地の中には同じく生チョコが入っているので、ほんのりビターな後味もあります。

どちらも共通しているのは、うどん由来のもっちり食感。ひとつがコンパクトなサイズなので、つい手が伸びてしまいます（笑）。

定番のきび糖味やきなこ味は5個入り300円なので、チョコ味は少し高めの設定です。正直、カロリーは震えるくらい高いものの、寒い季節のちょっとした甘いものにはちょうどいいサイズ感です。個人的には、しっかり甘い「ごほうびチョコ味」のほうが好みでした。



（文＝minto）