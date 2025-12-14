『べらぼう』最終回 “蔦重”横浜流星、病をおして書を以って世を耕し続ける
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）最終回「蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」が14日の今夜放送される。
【写真】蔦重（横浜流星）と平蔵（中村隼人）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【最終回「蔦重栄華乃夢噺」あらすじ】
店を再開した蔦重は、写楽絵を出し続け、さらにその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。しかしある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。
てい（橋本愛）や歌麿（染谷将太）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大）や重政（橋本淳）、南畝（桐谷健太）、喜三二（尾美としのり）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。そして蔦重は、ある夜、不思議な夢を見る…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
