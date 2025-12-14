¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙºÇ½ª²ó ¡È·ª¿Ü¡ÉºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤ÌºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ì´¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬14Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤ë·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ä¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤¿¤Á
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò³è¼Ì¡£Âç¼êÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ë¶Ð¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¤äSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢¼ºÌÀ¤È¤¤¤¦ÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤é´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤·¤«¤··ª¿Ü¤È¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤¬Ì´¸«Â³¤±¤¿¡ÈÍÇÏµÇ°¤ÎÉñÂæ¡É¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦¸±¤·¤¯¸·¤·¤¤¾ò·ï¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Å¸Ç·¡ÊÃæÀîÂç»Ö¡Ë¤Î¥½¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¬°µÅÝÅª¤Ê²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¤òÀ©¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»þÂå¤ÎÇÆ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤Ï·èµ¯½¸²ñ¤ò³«¤¡¢·ëÂ«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¹Ì°ì¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢GµÀ©ÇÆ¤òÌ´¸«¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿·ª¿Ü¡£¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤ÌºÃÀÞ¤ÎÀè¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë±¿Ì¿¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¡ª
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË21»þÊüÁ÷¡£
