大原優乃、“ちょいウルフ”にイメチェン 「可愛すぎる」「惚れてまう」と絶賛の声
女優の大原優乃が13日、自身のインスタグラムを更新。新たなヘアスタイルを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
大原は投稿で「ちょいウルフ」とつづり、イメチェンの様子を公開。カット中のオフショットのほか、仕上がった新ヘアでスタジオに座る姿や、横顔などを披露した。ショートをベースに動きを出した“ちょいウルフ”スタイルが印象的だ。
この投稿にファンからは「めちゃめちゃ可愛い」「可愛すぎる」「惚れてまう」「何でも似合うね」といった称賛の声が相次いで寄せられている。
引用：「大原優乃」インスタグラム（＠yuno_ohara）
