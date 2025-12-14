Ｊ１浦和などで活躍した元日本代表ＦＷ永井雄一郎氏と三都主アレサンドロ氏が１３日、さいたま市内でＩＮＮＶＴＬ（イノベーショナル）社の「ＫＡＮＡＵ ＰＲＯＪＥＣＴ（協うプロジェクト）」の一貫としてサッカークリニックを実施した。

幼稚園クラス、小学１・２年生クラスで２部実施。「楽しむ」を目的に、約５０人の子どもたちと、ドリブル練習やミニゲームなどを行った。

永井氏は「サッカーをやれる場だったり、サッカーをやっている子には色々な技術だったり、自分たちが子どもの頃にやってたものを知ってもらう機会にしたい。今は映像で何でも情報がある中で、実際に僕らを見た時に、これって本当にそうなのかなとか、世界でも経験を積んできた人のリアルなものを見る機会を子どもたちには持ってもらいたい。参加してくれる子どもたちに何かが残ればそれだけでもうれしいです」とクリニックの意義についての思いを明かし、三都主氏も「サッカーって楽しいんだって思ってもらいたい。もっとサッカーをやりたいとか、そういうコツを教えることが大事なこと。サッカーの楽しさを伝えることが一番大事」と話した。

各イベントともに永井氏、三都主氏は「サッカーを楽しむこと」を伝え、子どもたちも笑顔でボールと触れ合った。二人は声をそろえて「僕たちが小さい頃に代表選手がきて教わることはなかった。こういうケースが普通になってきたので、『浦和レッズで活躍した人が来てくれた。だからサッカーが好きになった』とか、『もっと頑張ろうと思った』とか、一人でも、二人でもそう思ってくれたらうれしい。１０年、２０年後に、Ｊリーグや代表選手が出てくれればうれしいですよね」と思いを込めた。