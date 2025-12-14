¡ÚÀîºê¶¥ÇÏ¡¦Á´ÆüËÜ£²ºÐÍ¥½Ù¡Ê£±£·Æü¡Ë¡×°¡ºé²Ö¥Ù¥¹¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î·ìÅýÌ¥ÎÏ
¡¡Âè£·£¶²óÁ´ÆüËÜ£²ºÐÍ¥½Ù¡¦£Ê£ð£î£É¤¬£±£·Æü¡¢Àîºê¶¥ÇÏ¾ì¤Î£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í£°ì¤Î£²ºÐ¥À¡¼¥È£Ê£ð£îµ¤Ç¡¢²áµî¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥ª¡¼¥½¤ä¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤À¡£Àîºê¶¥ÇÏ¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥È¡¼¥¯£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡Ù¤Î½Ð±é¤â£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿°¡ºé²Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍèÇ¯¤Î¥À¡¼¥È£³´§ÀïÀþ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë°ìÀï¤òÆÉ¤à¡ª
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£°¡ºé²Ö¤Ç¤¹¡ª£²£°£²£µÇ¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£Á´ÆüËÜ£²ºÐÍ¥½Ù¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¾¡Íø¤·À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¥À¡¼¥È£³´§ÀïÀþ¤òÀê¤¦¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ç¤¹¡£¥Ó¥·¥Ã¤ÈÅö¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤Ç¯¤ÎÀ¥¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Îº®ÀïÌÏÍÍ¡£¤½¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£´Àï£´¾¡¡£Á°Áö¤Î³ùÁÒµÇ°¤Ï£´ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤ÏÅìµþÂç¾ÞÅµÏ¢ÇÆ¤ò´Þ¤á¡¢¥À¡¼¥È½Å¾Þ¤Ç¾¡¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤È¤¤¤¦·ìÅýÇØ·Ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥Þ¥â¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¤ÎÉã¤Ï£±£¸Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î£Ê£Ò£Á¾ÞºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô¡£¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤âÁêÅö¤Ç¡¢£²Ï¢¾¡¤ÇÁ°Áö¤Î£Ê£Â£Ã£²ºÐÍ¥½Ù¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢£µ£°£´¥¥í¤ÈÌÆÇÏ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Î©ÇÉ¤ÊÇÏ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò½³»¶¤é¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼¤ÏÁ°Áö¡¢¥À¡¼¥ÈÀïÀþ¤ÎÅÐÎµÌç¡¢¤â¤Á¤ÎÌÚ¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ£²Àï£²¾¡¤ÈÉé¤±¤Ê¤·¡£Íè½Õ¤ÎÂçÌÜÉ¸¡¢£Õ£Á£Å¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¢¥ä¥µ¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥í¤Ï½Å¾Þ¾¡¤Á¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£Ê£Â£Ã£²ºÐÍ¥½Ù¤Ç¤Ï£°ÉÃ£±º¹¤Èº¹¤Î¤Ê¤¤£³Ãå¡£Å¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Àª¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤â¡ª¡©¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡°¡ºé²Ö¡Ê¤¢¤µ¤«¡Ë£²£°£±£¶Ç¯¡¢¹â¹»À¸¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡¡¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤âÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÌ´¤Î¥Ð¥È¥ó¡Á£Ó£í£é£ì£å¡¡£æ£ï£ò¡¡£ù£ï£õ¡Á¡×¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«¶É£³£°¼þÇ¯µÇ°¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡þÁ´ÆüËÜ£²ºÐÍ¥½Ù½ÐÁöÍ½ÄêÇÏ¡Ê£Ê£ð£î£±¡¢¥À£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£·Æü¡¦Àîºê
¡ú¥¢¥ä¥µ¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥í¡¡£µ£¶ºûÀîÍã
¡¡¥¤¥À¥Æ¥ó¥·¥ã¥Á¥ç¥¦¡¡£µ£¶Éð¡¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥ô¥£¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡£µ£¶¡¡¡½¡¡
¢¤¥³¥¹¥â¥®¥¬¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡£µ£¶¡¡¡½¡¡
¡¡¥¹¥Þ¥È¥é¥Õ¥ì¥¤¥Ð¡¼¡¡£µ£¶¡¡¡½¡¡
¡¡¥¹¥ë¡¼¥¶¥ß¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡£µ£µ¡¡¡½¡¡
¡û¥¿¥Þ¥â¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢ ¡¡¡¡£µ£µÅÄ¡¡¸ý
¡¡¥É¥¥É¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ£¶¡¡¡½¡¡
¢¥¥Ñ¥¤¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼¡¡¡¡¡¡£µ£¶´äÅÄË¾
¡¡¥Õ¥ë¡¼¥ë¥É¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡£µ£µºä¡¡°æ
¡¡¥×¥ì¥¹¥È¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¡£µ£¶¡¡¡½¡¡
¡ý¥Ù¥¹¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡¡¡¡¡¡£µ£¶¾®ÌîÉö
¡¡¥é¥¤¥Õ¥ª¥Ö¥é¥¯¡¼¥ó¡¡£µ£¶¸Í¡¡ºê
¡¡¥í¡¼¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¡¡¡¡£µ£¶¡¡¡½¡¡
¡ÚÃí¡Û°õ¤Ï°¡ºé²Ö¡£ÏÈ½ç³ÎÄê¤Ï£±£´Æü¡£