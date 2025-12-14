９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＭＡ（リマ）の母で、モデルの中林美和がリマの姉で長女のｋａｎｏｎが誕生日を迎えたことを明かした。

中林は１４日までに更新したインスタグラムで「花音が２３歳になったなんて♡花音が生まれてきてくれたとき、ママも２３歳だったんだよ。そして人生で一番覚悟をした日でもある、花音もそんな歳になったんだね。」とつづり、自身と重ねた。

「最近、ママがあれこれあまり言わなくなったと言っていたけど、花音が人生の選択や決断を自分でできる歳になったと思っているから。２３年前も今も何も変わらずに、花音の幸せを心から願っているし、これから先の花音の選ぶどんな事も応援しているよ！」と娘へ応援メッセージをつづった。

「そしてママの元に生まれてきてくれて、毎日たくさんの愛と優しさをくれて、助けてくれてありがとう。可愛くて優しい花音がずっと大好きです。ありったけの愛を込めて。Happy Birthday Kanon♡」と祝福し、生後間もない娘を抱くショットなどを公開した。

この投稿には、「カノンちゃん Happy Birthday」「あの時みわちんは２３歳だったなんて」「良い子達に育って、囲まれて美和さんも最高ですね」「投稿見て泣きました」「素敵なママ」「みわさんの変わらなさすぎるお姿に度肝抜かれております」「などのコメントが寄せられた。