タレント東野幸治（58）が12日放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1時）に出演。南海キャンディーズ山里亮太に代わって「DayDay.」（日本テレビ系）に出演したことについて振り返った。

番組の冒頭、東野は「何とわたくし東野が、山ちゃんのピンチに駆けつけました」と切り出した。

山里は8日から「DayDay.」を体調不良のため欠席。9日の放送に生出演することになった東野が代役をオファーされたのは、前日8日の午後5時ごろだったという。

「マネジャーから『明日、DayDay.山ちゃんの助っ人みたいなお話が来てるんですけど』って。最初の話を聞いた心の中のつぶやきというか…『遅っ』と思って。そんな遅いの？ みたいな。14時間後みたいな…生放送じゃないですか」と驚いた。

「俺でよければ」と引き受けたものの、「ふと思ったんですけど、（東野よりも前に）『誰か、断ったな』と思って…」と大笑い。

番組スタッフらが代役探しに奔走し、断られ続ける様子の妄想を繰り広げると、「『あっ、東野おるな』みたいな。流れ流れて…夕方5時ぐらいにマネジャーに話が入ったのかな」と想像した。

早朝に局に向かうために、その夜は午後11時頃に帰宅して早めに就寝しようとしたところ、「横になってたら地震ですよ」と、青森県東方沖を震源とする震度6強の地震が発生。「DayDay.ないな、と思って」と、出演が中止になる可能性を考えながら就寝した。

ところが9日朝になっても断りの連絡はなく、タクシーで日本テレビへ。緊迫した様子の打ち合わせを終え、困惑しながら本番に臨むこととなった。

しかし、災害の話題を扱うため、どのようなトーンであいさつするか迷っていたところ、コメンテーターのヒロミがなかなか現れず、本番30秒前になってスタジオに入ってきたことに「えっ、こんな感じで入ってきはるねんや」と気を取られた。

「で、DayDay.始まったら、声出えへんかってん。ウグッってなったのよ」と、第一声がとっさに出なかった。「どの声出していいか、分からへんかってん。これは本当に申し訳ない。プロとして失格というか…」と平謝り。本番が始まって3分ほどで落ち着きを取り戻したが、「ヒロミさんのせいやわ」と苦笑いした。

出演を終えて帰宅すると、「帰ったら、今までの仕事の疲れじゃない疲れみたいなのがあった。寝不足なのもあったのかも分からないし、慣れてない仕事かも分からないけど」と振り返り、「これを山ちゃん、帯でずっとやってるって半端ない。そこからまた違う仕事もするわけでしょ。これやってるの、すげえなって」と、山里の仕事量に改めて感心していた。