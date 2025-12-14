DAIGO、「ゆるバース2024」優勝・ご当地キャラクターと初共演へ 熊本県八代市で出張ロケ
ABCテレビの料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』は、15〜19日の5日間にわたって特別企画「出張！DAIGOも台所in熊本県八代市」と題し、熊本県八代市で行った出張ロケの模様を届ける。
八代市は九州のほぼど真ん中に位置し、豊かな自然を生かした農業や漁業が盛んな街。そんな八代のおいしい食材を使った家庭料理を、おなじみのレギュラー講師陣（日本料理・長谷川晃氏、西洋料理・大西章仁氏、中国料理・川崎元太氏（※崎＝たつさき）、料理コラムニスト・山本ゆり氏）からDAIGOが教わる。
収録が行われたのは、市内の人気施設「道の駅東陽（せせらぎ）」。地元産の新鮮な野菜などが並ぶ併設の直売所で食材のお買い物を楽しんだDAIGO一行は、全国有数の産地として知られる“しょうが”を使ったグルメを堪能する。
番組では、今年3月でデビュー15周年を迎えた熊本県PRキャラクターの「くまモン」とDAIGOが再会を果たすほか、ご当地キャラクターのNo.1を決める大会「ゆるバース2024」で優勝した八代市公認キャラ「ちくワン」も登場。DAIGOと初共演する。さらに市職員が観光PRのために結成した自治体発アイドルユニット「やっちろ観光男子」が、ロケではすっかり恒例となったDAIGOと先生の“スキップ行進”に参加する。
収録後、DAIGOにロケの思い出を聞くと、「やっぱりくまモンと久しぶりに再会できたのは嬉しかったですね〜。大好きで過去には一緒にロケをしたこともあるんですけど、今回『DAIGOも台所』に多忙な中来てきれて、めちゃくちゃ嬉しかったです」とくまモンへの愛が止まらない様子。また、ちくワンとの共演も印象的だったようで、「ちくワンは初めて会いましたけど、『ゆるバース2024』1位って本当にすごい！1位なんだけど、ギラギラしてるわけじゃなくて、それがいいんですよね。ゆるく、自分のペースで生きてくっていうのは大事なんだな、ということをちくワンに教わりましたね…」としみじみ。熊本のスターから得た学びをうれしそうに振り返った。
また、ロケの見どころを聞くと、悩んだ末に「K・S・K」と返答。「くまもと・さい・こう！かわいいキャラたちに会えたのはもちろんですが、ぷりぷりの木くらげや立派な生姜など熊本の特産品は全ておいしかったです。人生初の八代に行けて本当によかった！皆さんもぜひ行ってほしいし、僕もまた行きたいです！」と語った。
【放送情報】
放送日時：12月15日(月)〜19日(金)午後1時30分〜1時45分（放送終了後、TVerで見逃し配信）
出演者：
＜月曜日〜木曜日担当＞
辻調理師専門学校の先生
日本料理担当：長谷川晃
西洋料理担当：大西章仁
中国料理担当：川崎元太
＜金曜日担当＞
料理コラムニスト：山本ゆり
