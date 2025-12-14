ガールズグループILLIT（アイリット）が新曲「NOT CUTE ANYMORE」が、米ビルボードやグローバル主要音楽チャートで存在感を示した。

米音楽専門メディアのビルボードは、13日付の最新チャートを発表した。同曲は「グローバル（米国を除く）」チャート69位、「グローバル200」チャート95位に入った。

韓国メディアのスポーツ東亜は「ILLITはビルボードのメインソングチャート『ホット100』に入ったデビュー曲『Magnetic』と『Cherish（My Love）』『借りてきた猫（Do The Dance）』などをこのチャートに載せている」と報じた。

「NOT CUTE ANYMORE」はすでに、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで人気を集め、上昇傾向を予告していた。発売初週のSpotify「トップソングデビュー」チャート（集計期間先月28日〜同30日）米国1位、グローバル2位を記録して以来、最新の「ウイークリートップソンググローバル」（集計期間先月28日〜4日）にもランクインしている。