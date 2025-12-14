唐沢寿明、“妹”とレストランで2ショット
俳優の唐沢寿明が14日までに、自身が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（後9：30）の公式Xに登場。劇中で妹役を演じた若月佑美とのオフショットが公開された。
【写真】“妹”とレストランでの2ショットを公開した唐沢寿明
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。12日に最終回を迎えた。
唐沢演じる向井は15年前、妹・浜浦沙織（若月）が殺人事件で失う。公式Xでは、事件が起きる前に向井と沙織がともに食事する場面のオフショットが投稿された。この投稿に「いーや、兄妹というか親子」といったコメントが寄せられた。
