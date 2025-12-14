“ホリエモン”堀江貴文氏、約20年ぶりにフジテレビ番組に出演決定 制作側の電撃オファーで実現「建設的な議論ができました」【コメントあり】
“ホリエモン”で知られる実業家の堀江貴文氏（53）が23日にフジテレビで放送される“ホンネを言い合う”番組『ホンネ喫茶 永田町』（後7：00）に出演することが発表された。堀江氏が同局の番組に出演するのは、約20年ぶり。番組総合演出が電撃オファーをし、今回の出演が実現した。
【写真】過去には…R-1にも出場した芸人ホリエモン
同番組はMC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、どうすればニッポンがもっと良くなるかをホンネで話す番組。そのニュースの当事者にも直撃インタビューを敢行し、ホンネに迫っていく。
今回、堀江氏のフジテレビの番組出演は、約20年ぶりとなる。堀江氏は今年に入ってから、フジテレビの番組への出演について発言してきたこともあり、その動向が大きな注目を集めていた。堀江氏といえば、忖度（そんたく）しない率直な発言や、その行動の一つ一つが世間の話題を集め、まさに“ホンネを言い合う”本番組コンセプトにぴったりの人物。どんなホンネを語るのかに注目が集まる。
さらに政治家ゲストとして、激動の一年となった政界を代表するメンバーが大集合。自由民主党の河野太郎議員や、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党の神谷宗幣代表らが参戦。今年10月から第104代内閣総理大臣に就任した、高市早苗新総理へのホンネをスタジオで展開。さらには、街頭インタビューを敢行し、街の人たちの生の声を聞き出す。
■出演者コメント
加藤浩次
・収録を終えて
「収録が始まる前はどうなるか想像が全くつかなかったんですが、いろいろな政治家の方やゲストの方のホンネがこぼれたような気がします！堀江さんはホンネしかほぼ言わない方なので、この番組にかなり向いていたと思います（笑）」
・政治家たちの大激論をMCとして回していましたが、いかがでしたか？
「今回のような話題にも興味がありましたし、皆さんが議論していることの交通整理ができればと思ったんですが、なかなか交通整理させてくれない方々が多かったです（笑）。でも、それが面白くなっていると思いますので、ぜひご覧ください！」
堀江貴文
・収録を終えて
「出演されている皆さんがすごく良くて、建設的な議論ができましたし、とても面白かったですね。加藤さんのMCもうまくて、新しい感覚の政治番組になっていると思います！」
