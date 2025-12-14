新刊『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、中学生の親御さんにも知っておいてほしい、難関大に受かった子の親が大切にしていることについて解説します。

合格者の共通点

私たちはこれまで、実際に大学に合格した生徒の志望理由書を集め、どんな子が合格しているのかを徹底的に分析してきました。その中で、合格者はいくつかの『合格者の共通点』があることがわかっています。

その1つが、“やり切った経験があるかどうか”という共通点です。

どんなに小さなことでも、「途中でやめず、最後までやり遂げた」という経験を持っている学生は、総合型選抜で非常に高い評価を受けているのです。

「最後までやり切る力」は、大学が最も信頼する資質

大学の先生方が志望理由書や面接で見ているのは、知識量や才能ではありません。それよりも、「この学生は入学後に継続して努力できる人か」「最後まで責任を持ってやり切れる人か」という持続力・完遂力を重視しています。

たとえば、部活動で輝かしい実績を残していなくても、「高校3年の最後の大会まで、3年間一度も辞めずに続けた」という経験があるだけで、大学はその“継続の強さ”を高く評価します。

なぜなら、大学生活は自由度が高いからこそ、自分を律して続けられる人が伸びるからです。レポート提出も研究も、誰も尻を叩いてくれません。だからこそ、「続ける力」＝信頼できる学生なのです。

「成績のために辞める」は、大学側から見ればマイナス

私自身の指導経験でも感じますが、「成績が下がってきたから」という理由で親や先生に言われて部活を辞めてしまった学生は、総合型選抜で思うような結果を出せないケースが多くあります。

もちろん、勉強を優先する判断自体が悪いわけではありません。しかし大学の先生から見れば、「自分の意思で何かを続けることができない人」という印象を与えてしまうのです。

たとえ短期間で成績が上がったとしても、「努力を途中で切った人」より、「結果が出なくても続けた人」のほうが確実に評価されます。総合型選抜は、テストの点数を競う場ではなく、“人間の軸”を見られる入試だからです。

「小さな完遂」でも十分に価値がある

多くの高校生は、「続けたといっても大したことをやっていない」と感じるかもしれません。でも、大学が見ているのは“スケールの大きさ”ではなく、“姿勢の一貫性”です。

・3年間同じ部活を続けた

・毎朝同じ時間に新聞を読んだ

・好きな野球チームを10年間追い続けた

・週末の運動を何年も続けた

こうした一見ささやかなことでも、「継続」という点で立派な完遂経験です。特に今の時代は、スマホやSNSなど誘惑が多く、何かをずっと続けることが難しくなっています。そんな環境の中で一つのことを続けられるというのは、それだけで“才能”なのです。

たとえば、ある生徒はこんな志望理由書を書いていました。

「中学から続けてきた吹奏楽で、結果は残せなかったけれど、1日も休まず練習を続けた。その中で自分は“努力を継続できる自信”を得た。大学でもこの姿勢を研究活動に生かしたい。」

このように、「続けた過程」から自分の成長を説明できる人こそ、大学側が“学びの意欲がある学生”と認めるのです。

親が「やめさせない勇気」を持てるか

そして、ここでもう一つ大切なのが親の関わり方です。子どもが部活や習い事を頑張っていても、「成績が落ちてきたからそろそろやめなさい」と言ってしまう親御さんは多いものです。

でも、そこでやめさせてしまうと、子どもは「続けた経験」よりも「途中で諦めた記憶」を持つことになります。

大学入試では、その“続けきれなかった経験”が意外なほど大きく響くのです。逆に、成績が一時的に下がっても「最後までやり切りなさい」と背中を押された子は、その経験を堂々と語れるようになります。

親の“やめさせない勇気”が、子どもの将来につながるのです。ぜひ、親御さんは意識してみてください。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』を元に作成したオリジナル記事です）