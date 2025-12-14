気が付けば親が75歳オーバー（後期高齢者）。まだまだ元気に見えるものの、実は人間の健康寿命は男性が72歳、女性が75歳とされている。いつ介護が始まってもいいように、今のうちにやっておきたいモノ・カネ・ココロの準備を伝授する。※本稿は、主婦の友社編『親が75歳を過ぎたら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。

健康でいられる年齢は

男性72歳で女性75歳

「親はまだ元気だし、介護のことは考えていない」という人も多いでしょうが、75歳を過ぎると、病気やケガ、認知症などで自立できなくなる日が来ることは想定しておきたいものです。

日本人の「平均寿命」は男性81歳、女性87歳。世界有数の長寿国です。

一方で「健康寿命」は男性72歳、女性75歳。健康寿命のあとの約10年はいわば「不健康時代」で、なんらかのサポートが必要になります。

それは子どもだけが背負うものでしょうか。2000年の介護保険制度スタート以降、日本は「地域全体で高齢者を支える」方向に舵を切りました。おかげで、昭和時代の「親のめんどうは長男が見る。介護はその嫁」という風潮は過去のものとなりました。それでも「介護は子どもがするのが親孝行」という考え方は根強く残っています。病院も長期間は入院させてくれません。

一方で「介護に疲れて親子心中」などのニュースを目にすると、介護は怖い印象に。

しかし、介護保険や地域サービスに賢く頼れば親子共倒れにはなりません。社会が変化する中、私たちに重要なのは知識。「まだ元気」なうちに準備を始めることが大切です。

