アスレチックスのスカウティング・ディレクター、エリック・クボタ氏がベースボール・アメリカ誌により2025年度の「トニー・グウィン賞」を受賞した。この賞は野球界に長年貢献し、レガシー（功績・遺産）を築いた人物に与えるものだ。

クボタ氏は有名なビリー・ビーン元編成本部長の腹心でもあり、映画「マネーボール」にも登場する。1984年にカリフォルニア大学バークレー校在学中、球団の広報部インターンとしてキャリアをスタートさせた。小規模な組織だった当時、部門を越えて人脈を広げ、やがてスカウティングの道へ。現在ではMLBで最も在任期間の長いスカウティング・ディレクターとなり、その間に114人の選手がドラフト・契約を経てメジャーでプレーしてきた。クボタ氏は「この賞に選ばれて胸がいっぱいです。多くの先輩や仲間と出会えた幸運の結果です」と語った。

サンタクルーズ郡の海沿いの町で育った典型的な野球少年は、当初は、薬学や工学、理系分野など、実用的な進路を考えていたが、大学時代の小さな機会が人生を変えた。1990年代初頭にはハワイ担当のエリアスカウト、その後は国際スカウトとして環太平洋、ラテンアメリカ、カリブ海を歴任した。

2000年代初頭には、ジェイソン・ジアンビ、エリック・チャベス、ベン・グリーブといった野手、そしてティム・ハドソン、バリー・ジト、マーク・マルダーの「三本柱」という投手陣を擁したが、全員がアスレチックスのドラフト指名選手だった。スカウトとして貢献度が大きかったクボタ氏は2002年にスカウティング・ディレクターに昇進している。