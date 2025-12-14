全国中学駅伝（１４日号砲、滋賀・希望が丘公園陸上競技場＝男子６区間１８キロ、女子５区間１２キロ）の出走メンバーが１３日、発表された。男子の浜松開誠館中は総合力で８位以内を目標に掲げる。

男子も２年ぶり出場の浜松開誠館中が入賞を目指す。１３位だった２年前を唯一経験している駅伝主将の柴田颯真（３年）は前回の５区から今回はエース区間の１区でエントリーされた。「今年は８位以内が目標」と、抱負を語った。

今年のチームは飛び抜けた選手はいないが、穴はない。県大会では１区からトップを譲ることなく完全Ｖを達成した。３０００メートルの持ちタイムが８分５５秒０８でチームトップの原恭一朗（２年）は、県で４区に起用されたが、大会直前に風邪を引いて区間４位。全国でも同じ区間を任され、「区間８位以内を目標に走りたい」と気合を入れた。

会場はすでに、夏休みに２度、全国出場を決めてからも同じく２度試走を行った。普段走り慣れていない芝対策は十分だ。１年生だった一昨年は走れなかった古元陸琥（りく、３年）が２区に起用された。「前回の悔しさをぶつけたい」と、力こぶ。チーム一丸となって目標を達成する。