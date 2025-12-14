12月13日、高知競馬場で行われた5R・玉島特別（3歳上・ダ1600m）は、永森大智騎乗の1番人気、オタマジャクシ（牡3・高知・雑賀正光）が快勝した。3馬身差の2着にウインアウォード（牡6・高知・西山裕貴）、3着にメイショウオキビ（牡7・高知・那俄性哲）が入った。勝ちタイムは1:47.5（良）。

2番人気で宮川実騎乗、ディアセオリー（牡8・高知・打越勇児）は、4着敗退。

レース序盤、先行するテーオースパローにウインアウォード、オタマジャクシらが続いて進行。向こう正面でポジションを上げたウインアウォードがテーオースパローに並びかけると、3コーナー過ぎでオタマジャクシが先頭争いに加わって最終コーナーを通過。直線半ばからじわりと抜け出したオタマジャクシが末脚を発揮しウインアウォードを3馬身差で振り切って快勝。中団から一気に追い上げたメイショウオキビが3着に入りました。3連勝目のオタマジャクシ、初の準重賞勝利を果たした。

準重賞初制覇

1着 オタマジャクシ

永森大智騎手

「頑張ってくれましたし、レース内容がどんどん良くなって来ています。やっと蛙になることができました」

オタマジャクシ 13戦4勝

（牡3・高知・雑賀正光）

父：トランセンド

母：オトリコミチュウ

母父：ブラックタイド

馬主：内田玄祥

生産者：中地広大

【全着順】

1着 オタマジャクシ

2着 ウインアウォード

3着 メイショウオキビ

4着 ディアセオリー

5着 テーオースパロー

6着 ビステル

7着 ビービーベジェサ

8着 マロカオブジャガー

9着 ブラッティーキッド

10着 ミラクルドリーム

11着 ドンカルロ