じつは、2つのエネルギーの「絶妙なバランス」で集まっていた…銀河のまわりの「もやっとしたもの」の、驚きの正体

いまから約138億年前、ビッグバン直後の宇宙には、光を放つ星も銀河もまだ存在せず、ただ暗闇が広がる「暗黒時代」が続いていました。やがて、最初の星や銀河が生まれ、「宇宙の夜明け」が訪れます。そこから数億年かけて、宇宙は少しずつ光で満たされていきました。

では、この決定的な転換は、いつ、どのように起こったのでしょうか。

じつは、宇宙暗黒時代の記憶を私たちに届けてくれる微弱な電波があります。「21cm線」と呼ばれる中性水素からの微弱な電波です。

ビッグバン後の暗黒の宇宙に存在した「ダークマター」。その重力による挙動は、どのように観測できるのでしょうか。暗黒時代の後に訪れる星々の誕生にもつながる、宇宙の土台、ダークマターの性質を見ていきます。

引き寄せ合うダークマター

ビッグバンの名残である宇宙マイクロ波背景放射の温度はどの場所を見ても「ほぼ」同じ温度でしたが、よく見ると約10万分の1程度の温度の揺らぎが存在することは前の記事*で説明した通りです。

この揺らぎの起源はインフレーション時の量子ゆらぎが宇宙の急激な膨張によって引き伸ばされたために存在していました。ビッグバン後の宇宙には、宇宙マイクロ波背景放射の温度に刻まれた温度の揺らぎ以外にも揺らぎが存在します。それが「密度の揺らぎ」です。

より詳しく述べると「ダークマター粒子の密度の揺らぎ」です。ビッグバンから約38万年後の宇宙では宇宙マイクロ波背景放射の温度揺らぎと同様、ダークマター粒子の密度揺らぎも約10万分の1程度のほんのごくわずかな大きさでした。

下の囲みで取り上げたパーティー会場の例で言えば、パーティー会場で人が多く集まっている場所では、そのエリアが賑やかで楽しそうなため、さらに多くの人が引き寄せられて集まってきます。ダークマター粒子の場合、他のダークマター粒子を引き寄せるのは重力です。

ダークマターは、自身が電磁波を発しない点では通常の物質であるバリオンとは異なりましたが、バリオンとの共通の性質として他の物質に重力を及ぼすことができたのを思い出しましょう。宇宙でも、ダークマター粒子の密度がわずかに高い場所では重力が強く働き、周囲のダークマターやバリオンを引き寄せてさらにその場所に集まるようになります。 天文がもっとおもしろくなる、宇宙の話 「密度」をパーティーに例えると…「密度」とは、「物質がどれだけ密集しているか」を表す概念です。密度の揺らぎについて身近な例で説明しましょう。あなたは大きなパーティー会場にいる、と想像してみてください。この会場ではたくさんの人が自由に動き回っています。パーティーが始まったばかりの時は、まだ人の輪ができておらず、人がまばらです。しかし、会場内で知り合いを見つけると、いつの間にか人が集まってきていくつかのグループが自然と作られます。すると、あるエリアには人が多く集まっている一方で、他のエリアは比較的空いています。この「人が多い場所」と「人が少ない場所」の違いが「密度の揺らぎ」に相当するわけです。

自らの重力によって、互いに集まるダークマター

たとえ、最初は10万分の1程度の大きさの揺らぎしか存在しなくても、ダークマター自身の重力によって他のダークマター粒子が集まるというプロセスが繰り返されることで、最初に少し多くダークマターの集まっていた場所にさらにダークマターが集まり、巨大な「ダークマターハロー（暗黒物質ハロー）」と呼ばれる構造を形成します。

このように、ダークマターは自身の重力によって集まり成長するので、これを「重力成長」と呼んだりします。

ところで、「ハロー」という単語を聞くと、英語の「Hello（こんにちは）」を思い浮かべるかもしれませんが、ここでの「ハロー」は「Halo」で「聖画像の頭部の背後に描かれる光輪」「太陽や月の周囲にできる光の輪」などの意味があります。イメージとしては「もやっとした雲のような存在」だと思ってください。

もちろん、ダークマター自身は光を出さないので、実際に光っているわけではないのでそこは誤解しないでください。

国立天文台による動画「ダークマターハローの形成・進化」（国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクトより）

ダークマターハローの形成について、もう少し詳しく見ていきましょう。

ダークマターハローが、安定して存在できるわけ

ダークマターハローができる過程では、集まったダークマター粒子たちが宇宙空間の中で自由に動き回りながら、お互いに重力で引き合っています。粒子同士はぶつかったり、すれ違ったりしながら運動していますが、やがて全体として「安定した状態」に落ち着きます。この安定した状態を「ビリアル平衡」と呼びます。

ビリアル平衡とは、ダークマター粒子たちが持つ「運動エネルギー」（動き回る力）と、「ポテンシャルエネルギー」（重力によってお互いに引き寄せ合う力）が、ちょうどよいバランスになっている状態のことです。

運動エネルギーが強すぎると、粒子たちはバラバラに拡散してしまいますし、逆に重力の引き合う力（ポテンシャルエネルギー）が強すぎると、中心に一気に集まり崩壊してしまいます。しかし、両者がうまく釣り合うことで、ダークマターハローは適度な大きさを保ち、長期間安定して存在し続けることができます。

このようにしてできたダークマターハローは、水素ガスなど、後に星となる材料を引き込んで、宇宙で星や銀河が誕生する“土台”となり、さらには宇宙の大規模な構造を作るうえでも重要な役割を果たします。

わずかなバリオンとCMB、そしてダークマターしかなかった暗黒の宇宙に、はじめて星が光を放った時を迎えます。続いては、宇宙最初の星「ファーストスター」について。その誕生についての解説をお届けします。

